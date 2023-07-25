На Харківщині знайшли мертвим хлопця, який зник кілька днів тому

У лісосмузі за містом Боходухів знайшли мертвим 22-річного хлопця, який пішов з дому два дні тому.

За даними ГУ Нацполіції, 23 липня хлопець пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся.

Правоохоронці та небайдужі місцеві жителі знайшли тіло хлопця за містом у лісосмузі. Попередньо встановлено, що він покінчив життя самогубством.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.115 ККУ з приміткою «самогубство». Обставини та причини загибелі хлопця з’ясовує слідство.