На Харківщині знайшли мертвим хлопця, який зник кілька днів тому
Фото: ГУНП в Харківській області
У лісосмузі за містом Боходухів знайшли мертвим 22-річного хлопця, який пішов з дому два дні тому.
За даними ГУ Нацполіції, 23 липня хлопець пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся.
Правоохоронці та небайдужі місцеві жителі знайшли тіло хлопця за містом у лісосмузі. Попередньо встановлено, що він покінчив життя самогубством.
За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.115 ККУ з приміткою «самогубство». Обставини та причини загибелі хлопця з’ясовує слідство.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лісосмузі за містом Боходухів знайшли мертвим 22-річного хлопця, який пішов з дому два дні тому.".