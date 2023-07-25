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На Харківщині знайшли мертвим хлопця, який зник кілька днів тому

Суспільство 15:58   25.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині знайшли мертвим хлопця, який зник кілька днів тому Фото: ГУНП в Харківській області

У лісосмузі за містом Боходухів знайшли мертвим 22-річного хлопця, який пішов з дому два дні тому.

За даними ГУ Нацполіції, 23 липня хлопець пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся.

Правоохоронці та небайдужі місцеві жителі знайшли тіло хлопця за містом у лісосмузі. Попередньо встановлено, що він покінчив життя самогубством.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.115 ККУ з приміткою «самогубство». Обставини та причини загибелі хлопця з’ясовує слідство.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лісосмузі за містом Боходухів знайшли мертвим 22-річного хлопця, який пішов з дому два дні тому.".