На Харьковщине нашли мертвым парня, который пропал несколько дней назад

В лесополосе за городом Боходухов нашли мертвым 22-летнего парня, который ушел из дома два дня назад.

По данным ГУ Нацполиции, 23 июля парень ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Правоохранители и неравнодушные местные жители обнаружили тело парня за городом в лесополосе. Предварительно установлено, что он покончил жизнь самоубийством.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 УКУ с примечанием «самоубийство». Обстоятельства и причины гибели молодого человека выясняет следствие.