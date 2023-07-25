На Харьковщине нашли мертвым парня, который пропал несколько дней назад
Фото: ГУНП в Харьковской области
В лесополосе за городом Боходухов нашли мертвым 22-летнего парня, который ушел из дома два дня назад.
По данным ГУ Нацполиции, 23 июля парень ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Правоохранители и неравнодушные местные жители обнаружили тело парня за городом в лесополосе. Предварительно установлено, что он покончил жизнь самоубийством.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 УКУ с примечанием «самоубийство». Обстоятельства и причины гибели молодого человека выясняет следствие.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В лесополосе за городом Боходухов нашли мертвым 22-летнего парня, который ушел из дома два дня назад.".