Live
  • Вторник 25.07.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.58
    • 🟢

На Харьковщине нашли мертвым парня, который пропал несколько дней назад

Общество 15:58   25.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине нашли мертвым парня, который пропал несколько дней назад Фото: ГУНП в Харьковской области

В лесополосе за городом Боходухов нашли мертвым 22-летнего парня, который ушел из дома два дня назад.

По данным ГУ Нацполиции, 23 июля парень ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Правоохранители и неравнодушные местные жители обнаружили тело парня за городом в лесополосе. Предварительно установлено, что он покончил жизнь самоубийством.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 УКУ с примечанием «самоубийство». Обстоятельства и причины гибели молодого человека выясняет следствие.

Читайте также: На Харьковщине разоблачили трех предателей, которые наладили бизнес с врагом

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
Машовец привел свидетельства серьезности намерений РФ на Купянском направлении
25.07.2023, 09:09
Синоптики предупредили жителей Харьковщины о чрезвычайной опасности
Синоптики предупредили жителей Харьковщины о чрезвычайной опасности
25.07.2023, 13:55
ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: где идут бои
ISW сообщил о ситуации на Купянском направлении: где идут бои
25.07.2023, 07:42
Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
Воины ВСУ могут погибнуть на передовой от низкосортных китайских турникетов
24.07.2023, 21:43
За сутки на Купянско-Лиманском направлении враг нанес более 600 артударов
За сутки на Купянско-Лиманском направлении враг нанес более 600 артударов
25.07.2023, 13:02
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
24.07.2023, 11:14

Новости по теме:

15:31
На Харьковщине разоблачили трех предателей, которые наладили бизнес с врагом
14:57
Отказаться от офлайн-обучения решила еще одна громада на Харьковщине
13:55
Синоптики предупредили жителей Харьковщины о чрезвычайной опасности
12:28
Коллаборант на Харьковщине строил «карьеру» в оккупационной администрации
11:20
Наловили 62 кг рыбы на 163 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине нашли мертвым парня, который пропал несколько дней назад»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В лесополосе за городом Боходухов нашли мертвым 22-летнего парня, который ушел из дома два дня назад.".