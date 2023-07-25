На Харьковщине разоблачили трех предателей, которые наладили бизнес с врагом
Трое жителей поселка Великий Бурлук договорились с оккупантами и «отстегивали» им часть прибыли от своего «топливного бизнеса».
Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте от 32 до 37 лет, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Весной 2022 года дельцы договорились с оккупантами, что будут отдавать им часть доходов от своей торговли, если они позволят им торговать горюче-смазочными материалами. Дельцы поняли, что на оккупированной территории топливо будет одним из самых востребованных товаров», — отметили в СБУ.
Колобранты приобрели три грузовика для перевозки бензина, солярки и газа, организовали поставку топлива из оккупированной части Луганщины, после чего начали розничную торговлю на территории своего населенного пункта.
Продавали топливо жителям оккупированных территорий только в российских рублях. По данным следствия, за счет этой торговли коллаборанты наполняли не только собственные карманы, но и враждебный бюджет.
К тому же злоумышленники организовали для российских военнослужащих бесплатное питание в собственном ресторане, добавили правоохранители.
«Также установлено, что один из дельцов получил от оккупантов фейковую руководящую должность в так называемом «Великобурлукском территориальном управлении военно-гражданской администрации Купянского района». На этой должности он помогал рашистам похищать у местных фермеров и вывозить в Россию украинскую пшеницу», — рассказали в СБУ.
Накануне деоккупации региона коллаборанты убежали вместе с российскими захватчиками и сейчас скрываются на неподконтрольных территориях.
Всем трем фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст.28 и ч.4 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Один из фигурантов, помогавший врагу похищать украинское зерно, еще в январе получил от следователей СБУ подозрение в пособничестве государству-агрессору.
Читайте также: Коллаборант на Харьковщине строил «карьеру» в оккупационной администрации
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине разоблачили трех предателей, которые наладили бизнес с врагом»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое жителей поселка Великий Бурлук договорились с оккупантами и «отстегивали» им часть прибыли от своего «топливного бизнеса».".