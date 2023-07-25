На Харьковщине разоблачили трех предателей, которые наладили бизнес с врагом

Трое жителей поселка Великий Бурлук договорились с оккупантами и «отстегивали» им часть прибыли от своего «топливного бизнеса».

Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте от 32 до 37 лет, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Весной 2022 года дельцы договорились с оккупантами, что будут отдавать им часть доходов от своей торговли, если они позволят им торговать горюче-смазочными материалами. Дельцы поняли, что на оккупированной территории топливо будет одним из самых востребованных товаров», — отметили в СБУ.

Колобранты приобрели три грузовика для перевозки бензина, солярки и газа, организовали поставку топлива из оккупированной части Луганщины, после чего начали розничную торговлю на территории своего населенного пункта.

Продавали топливо жителям оккупированных территорий только в российских рублях. По данным следствия, за счет этой торговли коллаборанты наполняли не только собственные карманы, но и враждебный бюджет.

К тому же злоумышленники организовали для российских военнослужащих бесплатное питание в собственном ресторане, добавили правоохранители.

«Также установлено, что один из дельцов получил от оккупантов фейковую руководящую должность в так называемом «Великобурлукском территориальном управлении военно-гражданской администрации Купянского района». На этой должности он помогал рашистам похищать у местных фермеров и вывозить в Россию украинскую пшеницу», — рассказали в СБУ.

Накануне деоккупации региона коллаборанты убежали вместе с российскими захватчиками и сейчас скрываются на неподконтрольных территориях.

Всем трем фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст.28 и ч.4 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Один из фигурантов, помогавший врагу похищать украинское зерно, еще в январе получил от следователей СБУ подозрение в пособничестве государству-агрессору.