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На Харьковщине разоблачили трех предателей, которые наладили бизнес с врагом

15:31   25.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине разоблачили трех предателей, которые наладили бизнес с врагом Фото: Владислав Абдула

Трое жителей поселка Великий Бурлук договорились с оккупантами и «отстегивали» им часть прибыли от своего «топливного бизнеса».

Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте от 32 до 37 лет, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Весной 2022 года дельцы договорились с оккупантами, что будут отдавать им часть доходов от своей торговли, если они позволят им торговать горюче-смазочными материалами. Дельцы поняли, что на оккупированной территории топливо будет одним из самых востребованных товаров», — отметили в СБУ.

Колобранты приобрели три грузовика для перевозки бензина, солярки и газа, организовали поставку топлива из оккупированной части Луганщины, после чего начали розничную торговлю на территории своего населенного пункта.

Продавали топливо жителям оккупированных территорий только в российских рублях. По данным следствия, за счет этой торговли коллаборанты наполняли не только собственные карманы, но и враждебный бюджет.

К тому же злоумышленники организовали для российских военнослужащих бесплатное питание в собственном ресторане, добавили правоохранители.

«Также установлено, что один из дельцов получил от оккупантов фейковую руководящую должность в так называемом «Великобурлукском территориальном управлении военно-гражданской администрации Купянского района». На этой должности он помогал рашистам похищать у местных фермеров и вывозить в Россию украинскую пшеницу», — рассказали в СБУ.

Накануне деоккупации региона коллаборанты убежали вместе с российскими захватчиками и сейчас скрываются на неподконтрольных территориях.

Всем трем фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч.2 ст.28 и ч.4 ст.111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УКУ. Один из фигурантов, помогавший врагу похищать украинское зерно, еще в январе получил от следователей СБУ подозрение в пособничестве государству-агрессору.

Читайте также: Коллаборант на Харьковщине строил «карьеру» в оккупационной администрации

Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 15:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое жителей поселка Великий Бурлук договорились с оккупантами и «отстегивали» им часть прибыли от своего «топливного бизнеса».".