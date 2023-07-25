Коллаборант на Харьковщине строил «карьеру» в оккупационной администрации
Правоохранители разоблачили жителя Волчанска, который поддержал оккупацию города, ближайших поселков и пошел на сотрудничество с россиянами.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Предатель получил должность «помощника начальника» в фейковой администрации, которую незаконно создали оккупанты в селе Хотомля.
Мужчина занимался документами, регистрировал заявления на денежные выплаты в рублях, вел отчетность и учет местного населения.
«За такое сотрудничество с оккупантами мужчину будут судить. Мы уже собрали достаточно доказательств его преступления и сообщили о подозрении в коллаборационизме. Дело расследуется под процессуальным руководством прокуратуры. Зло будет наказано», — отметил Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили жителя Волчанска, который поддержал оккупацию города, ближайших поселков и пошел на сотрудничество с россиянами.".