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Коллаборант на Харьковщине строил «карьеру» в оккупационной администрации

Общество 12:28   25.07.2023
Виктория Яковенко
Коллаборант на Харьковщине строил «карьеру» в оккупационной администрации Фото: Сергей Болвинов

Правоохранители разоблачили жителя Волчанска, который поддержал оккупацию города, ближайших поселков и пошел на сотрудничество с россиянами.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Предатель получил должность «помощника начальника» в фейковой администрации, которую незаконно создали оккупанты в селе Хотомля.

Мужчина занимался документами, регистрировал заявления на денежные выплаты в рублях, вел отчетность и учет местного населения.

«За такое сотрудничество с оккупантами мужчину будут судить. Мы уже собрали достаточно доказательств его преступления и сообщили о подозрении в коллаборационизме. Дело расследуется под процессуальным руководством прокуратуры. Зло будет наказано», — отметил Болвинов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 12:28;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили жителя Волчанска, который поддержал оккупацию города, ближайших поселков и пошел на сотрудничество с россиянами.".