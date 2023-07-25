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Черговий колаборант на Харківщині: будував кар’єру в окупаційній адміністрації

Суспільство 12:28   25.07.2023
Вікторія Яковенко
Черговий колаборант на Харківщині: будував кар’єру в окупаційній адміністрації Фото: Сергій Болвінов

Правоохоронці викрили мешканця Вовчанська, який підтримав окупацію міста та навколишніх селищ й пішов на співпрацю з росіянами.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Зрадник отримав посаду «помічника начальника» у фейковій адміністрації, яку незаконно створили окупанти в селі Хотімля.

Чоловік займався документами, реєстрував заяви на грошові виплати в рублях, вів звітність та облік місцевого населення.

«За таку співпрацю з окупантами чоловіка судитимуть. Ми вже зібрали достатньо доказів його злочину та повідомили про підозру у колабораціонізмі. Справу розслідуємо під процесуальним керівництвом прокуратури. Зло буде покарано», – зазначив Болвінов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 12:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили мешканця Вовчанська, який підтримав окупацію міста та навколишніх селищ й пішов на співпрацю з росіянами.".