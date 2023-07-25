Черговий колаборант на Харківщині: будував кар’єру в окупаційній адміністрації

Правоохоронці викрили мешканця Вовчанська, який підтримав окупацію міста та навколишніх селищ й пішов на співпрацю з росіянами.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Зрадник отримав посаду «помічника начальника» у фейковій адміністрації, яку незаконно створили окупанти в селі Хотімля.

Чоловік займався документами, реєстрував заяви на грошові виплати в рублях, вів звітність та облік місцевого населення.

«За таку співпрацю з окупантами чоловіка судитимуть. Ми вже зібрали достатньо доказів його злочину та повідомили про підозру у колабораціонізмі. Справу розслідуємо під процесуальним керівництвом прокуратури. Зло буде покарано», – зазначив Болвінов.