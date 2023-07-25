Харківського екснардепа Мураєва підозрюють у держзраді – СБУ

СБУ повідомила про підозру в державній зраді колишньому народному депутату та власнику нацканалу “НАШ”. Євгена Мураєва підозрюють за двома статтями КК.

“Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії “Наші”, екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України”, – повідомила пресслужба СБУ.

Йому повідомили про підозру одразу за двома статтями КК: держзрада та “порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”.

У СБУ заявили, що Мураєв використав підконтрольний йому телеканал “НАШ”, щоб масово розповсюджувати в інфополі України кремлівські наративи.

“Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах рф. Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені“, – підкреслили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки нагадали, що на початку лютого 2022 року РНБО запровадила санкції проти телеканалу Мураєва. Щоб довести факти злочинної діяльності екснардепа, СБУ довелося ініціювати “тривалі незалежні експертизи”.

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“Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій“, – зазначили у СБУ.

Самого Мураєва шукають.