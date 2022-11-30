СБУ обшукала житло екс-нардепа Мураєва з Харкова і його поплічників

Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії “Наші” Євгена Мураєва.



Під час обшуків вилучили готівку, у тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.



Заходи проходили за місцями проживання та в офісах самого Мураєва та його рідних, а також у його найближчих соратників.

Усе це – у рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



Мураєв ховається від правосуддя за кордоном.

Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цих діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада). А саме – у контексті заподіяння шкоди інформаційній безпеці України.



Тож в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу НАШ неодноразово поширювалися наративи російської інформаційної пропаганди.



Усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їх результатами будуть здійснюватися подальші процесуальні дії.

Заходи проводили слідчі Управління СБУ у Києві та Київській області під час оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.