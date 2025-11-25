Live

Арсенал зброї зберігав у квартирі харків’янин: що знайшли під час обшуку

Суспільство 18:37   25.11.2025
Олена Нагорна
Арсенал зброї зберігав у квартирі харків'янин: що знайшли під час обшуку

Арсенал зброї виявили правоохоронці під час обшуку у помешканні 64-річного мешканця Слобідського району Харкова.

Знайшли, за попередніми даними, корпус ручної гранати Ф-1, рушниці різних марок та відповідні їм боєприпаси, кілька набоїв, а також револьвер із патронами, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Усі ці вилучені речові докази направили на експертне дослідження.

Обшук слідчі проводили в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Правоохоронці нагадують: за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами передбачена відповідальність – до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, мешканці Харківщини, які знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї та планують зберігати та використовувати її законно, мають зателефонувати на спецлінію «102» або звернутися до найближчого відділення поліції для декларування. Також таку зброю можна добровільно здати до підрозділу поліції.

Автор: Олена Нагорна
