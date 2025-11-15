Live

Рушниці, автомати і гвинтівки: навіщо харків’яни несуть до поліції зброю

Суспільство 19:01   15.11.2025
Вікторія Яковенко
Рушниці, автомати і гвинтівки: навіщо харків’яни несуть до поліції зброю Фото: ГУНП в Харківській області

Мешканці Харкова продовжують декларувати знайдену після бойових дій зброю, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Станом на 15 листопада громадяни поставили на облік 56 одиниць вогнепальної зброї, з них сім гладкоствольних рушниць, 43 автомати, чотири карабіни та гвинтівки. Задекларували 17860 набоїв до зброї», – зазначили правоохоронці.

Копи нагадали, що жителі, які знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї і планують зберігати та використовувати її законно, повинні зателефонувати на спецлінію «102» або ж звернутися до найближчого відділення поліції для декларування. Також таку зброю можна добровільно здати до підрозділів поліції.

«Щоб задекларувати зброю, при собі необхідно мати пакет документів: письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5х4,5. Фахівці дозвільної служби оглянуть зброю, облікують та видадуть власнику відповідний документ, що підтверджує декларування зброї», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, 80-річна мешканка прикордонного села Гоптівка Дергачівської громади загинула внаслідок детонації російського FPV-дрона 14 листопада.

Читайте також: Російський дрон вбив поліцейського на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
