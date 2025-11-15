Ружья, автоматы и винтовки: зачем харьковчане несут в полицию оружие
Жители Харькова продолжают декларировать обнаруженное после боевых действий оружие, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«По состоянию на 15 ноября граждане поставили на учет 56 единиц огнестрельного оружия, из них семь гладкоствольных ружей, 43 автомата, четыре карабина и винтовки. Задекларировали 17860 патронов к оружию», — отметили правоохранители.
Копы напомнили, что жители, которые нашли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему и планируют хранить и использовать его законно, должны позвонить на спецлинию «102» или обратиться в ближайшее отделение полиции для декларирования. Также такое оружие можно добровольно сдать в подразделения полиции.
«Чтобы задекларировать оружие, при себе необходимо иметь пакет документов: письменное заявление; паспорт; идентификационный код; выписка о месте жительства/регистрации; фотография 3,5х4,5. Специалисты разрешительной службы осмотрят оружие, учтут и выдадут владельцу соответствующий документ, подтверждающий декларирование оружия», — добавили правоохранители.
Напомним, 80-летняя жительница приграничного села Гоптовка Дергачевской громады погибла в результате детонации российского FPV-дрона 14 ноября.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: декларирование, зброя, новости Харькова, оружие, полиция;
