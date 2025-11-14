Live

Российский дрон убил полицейского на Харьковщине

Происшествия 19:39   14.11.2025
Елена Нагорная
Российский дрон убил полицейского на Харьковщине

Боец полка полиции особого назначения Денис Лозовой погиб при выполнении боевого задания. В служебный автомобиль, на котором передвигался правоохранитель, влетел российский ударный дрон.

30-летний инспектор взвода получил многочисленные ранения, в результате которых погиб на месте, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Более десяти лет Денис посвятил службе в рядах полиции, в частности – в полку полиции особого назначения. Лейтенант полиции достойно нес службу, оставаясь верным присяге и родине до последнего вздоха», – подчеркнули в публикации.

Без сына остались родители.

Как сообщалось, 80-летняя жительница приграничного села Гоптовка Дергачевской громады погибла в результате детонации российского FPV-дрона 14 ноября.

Читайте также: Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
14.11.2025, 14:03
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
14.11.2025, 18:00
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
14.11.2025, 16:48
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
14.11.2025, 12:48
Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график
14.11.2025, 20:26

Новости по теме:

07.11.2025
Россияне убили женщину ударом БпЛА в селе Харьковской области
04.11.2025
Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова
19.10.2025
Пропавшего ребенка помог найти БпЛА на Харьковщине
12.10.2025
Пятеро пострадавших, среди них ребенок: где ночью россияне били по Харьковщине
26.09.2025
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Российский дрон убил полицейского на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 19:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боец полка полиции особого назначения Денис Лозовой погиб при выполнении боевого задания.".