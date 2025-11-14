Российский дрон убил полицейского на Харьковщине

Боец полка полиции особого назначения Денис Лозовой погиб при выполнении боевого задания. В служебный автомобиль, на котором передвигался правоохранитель, влетел российский ударный дрон.

30-летний инспектор взвода получил многочисленные ранения, в результате которых погиб на месте, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Более десяти лет Денис посвятил службе в рядах полиции, в частности – в полку полиции особого назначения. Лейтенант полиции достойно нес службу, оставаясь верным присяге и родине до последнего вздоха», – подчеркнули в публикации.

Без сына остались родители.

Как сообщалось, 80-летняя жительница приграничного села Гоптовка Дергачевской громады погибла в результате детонации российского FPV-дрона 14 ноября.