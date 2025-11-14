Російський дрон вбив поліцейського на Харківщині

Боєць полку поліції особливого призначення Денис Лозовий загинув під час виконання бойового завдання. У службовий автомобіль, на якому пересувався правоохоронець, влетів російський ударний дрон.

30-річний інспектор взводу отримав численні поранення, внаслідок яких загинув на місці, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Понад десять років Денис присвятив службі в лавах поліції, зокрема – в полку поліції особливого призначення. Лейтенант поліції гідно ніс службу, залишаючись вірним присязі та батьківщині до останнього подиху”, – наголосили в публікації.

Без сина залишились батьки.

