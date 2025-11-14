Російський дрон вбив поліцейського на Харківщині
Боєць полку поліції особливого призначення Денис Лозовий загинув під час виконання бойового завдання. У службовий автомобіль, на якому пересувався правоохоронець, влетів російський ударний дрон.
30-річний інспектор взводу отримав численні поранення, внаслідок яких загинув на місці, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Понад десять років Денис присвятив службі в лавах поліції, зокрема – в полку поліції особливого призначення. Лейтенант поліції гідно ніс службу, залишаючись вірним присязі та батьківщині до останнього подиху”, – наголосили в публікації.
Без сина залишились батьки.
Як повідомлялося, 80-річна мешканка прикордонного села Гоптівка Дергачівської громади загинула внаслідок детонації російського FPV-дрона 14 листопада.
Читайте також: Пролетів близько 145 км: попередньо, реактивний КАБ вдарив по Лозовій (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: дрон, загиб, новини Харкова, поліцейський;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Російський дрон вбив поліцейського на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 19:39;