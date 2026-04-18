Намагалися підняти дрон у Козачій Лопані: загинув чоловік, жінка поранена

Події 14:31   18.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Намагалися підняти дрон у Козачій Лопані: загинув чоловік, жінка поранена

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що трагедія сталася 16 квітня близько 15:00. Двоє мешканців знайшли дрон-“ждун”, який уже кілька днів лежав у Козачій Лопані. 

Тоді 49-річний чоловік та 58-річна жінка вирішили підняти БпЛА.

“Унаслідок цих безрозсудливих дій дрон здетонував: від уламкових поранень чоловік загинув на місці, а жінку вибуховою хвилею відкинуло на кілька метрів – вона зазнала численних уламкових поранень тіла та відкритого перелому ноги”, – передає він.

На наступну добу постраждалу жінку вдалося евакуювати та перевезти до лікарні. Наразі її стан стабільний, загрози життю немає.

“Вкотре закликаю громадян у жодному разі не чіпати дрони, міни, залишки ракет та будь-які інші вибухонебезпечні предмети. Прифронтова територія – не місце для розваг і задоволення власної цікавості. Такі легковажні дії можуть коштувати вам життя та здоров’я”, – наголосив Задоренко.

Якщо вам цікава новина: «Намагалися підняти дрон у Козачій Лопані: загинув чоловік, жінка поранена», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2026 в 14:31;

