Намагалися підняти дрон у Козачій Лопані: загинув чоловік, жінка поранена
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що трагедія сталася 16 квітня близько 15:00. Двоє мешканців знайшли дрон-“ждун”, який уже кілька днів лежав у Козачій Лопані.
Тоді 49-річний чоловік та 58-річна жінка вирішили підняти БпЛА.
“Унаслідок цих безрозсудливих дій дрон здетонував: від уламкових поранень чоловік загинув на місці, а жінку вибуховою хвилею відкинуло на кілька метрів – вона зазнала численних уламкових поранень тіла та відкритого перелому ноги”, – передає він.
На наступну добу постраждалу жінку вдалося евакуювати та перевезти до лікарні. Наразі її стан стабільний, загрози життю немає.
“Вкотре закликаю громадян у жодному разі не чіпати дрони, міни, залишки ракет та будь-які інші вибухонебезпечні предмети. Прифронтова територія – не місце для розваг і задоволення власної цікавості. Такі легковажні дії можуть коштувати вам життя та здоров’я”, – наголосив Задоренко.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2026 в 14:31;