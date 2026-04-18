Намагалися підняти дрон у Козачій Лопані: загинув чоловік, жінка поранена

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що трагедія сталася 16 квітня близько 15:00. Двоє мешканців знайшли дрон-“ждун”, який уже кілька днів лежав у Козачій Лопані.

Тоді 49-річний чоловік та 58-річна жінка вирішили підняти БпЛА.

“Унаслідок цих безрозсудливих дій дрон здетонував: від уламкових поранень чоловік загинув на місці, а жінку вибуховою хвилею відкинуло на кілька метрів – вона зазнала численних уламкових поранень тіла та відкритого перелому ноги”, – передає він.

На наступну добу постраждалу жінку вдалося евакуювати та перевезти до лікарні. Наразі її стан стабільний, загрози життю немає.

“Вкотре закликаю громадян у жодному разі не чіпати дрони, міни, залишки ракет та будь-які інші вибухонебезпечні предмети. Прифронтова територія – не місце для розваг і задоволення власної цікавості. Такі легковажні дії можуть коштувати вам життя та здоров’я”, – наголосив Задоренко.