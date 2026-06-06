єВідновлення: на Харківщині домовилися з військовими про обстеження дронами

Дистанційне обстеження зруйнованих будинків у прифронтових зонах для оформлення сертифікатів єВідновлення все ж таки проводитимуть українські військовослужбовці.

Частина мешканців зруйнованих населених пунктів Харківської області тривалий час не може отримати сертифікати єВідновлення, щоб купити собі житло. Причина – у складності проведення обстеження. З одного боку, знімки руїн Куп’янська та Вовчанська не залишають сумнівів у масштабі руйнувань, з іншого – бюрократична процедура вимагає офіційних даних про результати обстеження житла. Цей процес не рухався з мертвої точки протягом тривалого часу, але зараз, видається, з’явилася надія.

“Ми працювали з Куп’янськом, працювали з Вовчанськом. Там були певні проблеми щодо дистанційного обстеження, щодо методики обстеження. Тому що була певна постанова, певні інструкції, щоб обстеження дронами робили військові, тому що комп’ютерних знімків недостатньо, щоб встановити, чи пошкоджений будинок, чи він зруйнований. Люди, наприклад, кажуть, що ось, дивіться, даху немає, однак по інструкції, по методиці врахування – це не є підставою, що будинок знищений повністю. І звичайно, що ми людей розуміємо, всі хочуть отримати сертифікати, і це правильно. Тому ми працювали, і лише вчора (4 червня) на Раді оборони було досягнуто домовленості з нашими військовими, ми будемо посилювати їх засобами обстеження, тобто дронами, і далі будемо працювати з корпусами відповідними. Там будуть виділені екіпажі, які будуть займатися саме обстеженням. Однак там дуже велика кількість питань. РЕБ ворожий, РЕБ наш, так само. Тому обстеження в надважких умовах, але воно проходить”, – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше він неодноразово повідомляв, що військові не погоджуються проводити обстеження зруйнованих будинків на Харківщині дронами, справедливо посилаючись на те, що подібна робота – не їхній функціонал.