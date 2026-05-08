По Харкову ми перші: люди судяться, щоб їхній дім на Північній Салтівці знесли

Суперечка навколо пошкодженого російськими обстрілами багатоповерхового будинку по вулиці Леся Сердюка, 56, що на Північній Салтівці, триває. Попри ухвалене рішення про відновлення дому частина мешканців наполягає на його демонтажі. Раніше вони звернулися до суду — такого позову в Харкові ще не було. Які перспективи цієї справи та як коментує ситуацію мер Ігор Терехов — у репортажі МГ “Об’єктив”.

Це Північна Салтівка. Будинок по вулиці Леся Сердюка, 56, вирішили відновлювати, проте не всі мешканці з цим погоджуються. Одна з груп вважає, що будинок треба знести, бо він начебто повністю аварійний, і з таким позовом навіть пішли до суду.

“По Харкову ми перші. Таких позовів ще немає”, — зазначив адвокат Владислав Король.

З адвокатом жителі зустрічаються біля будинку й наводять низку аргументів за знесення.

“Наш будинок був розташований на першій лінії бойових дій. Влучання були просто в будинок, біля будинку. З 2022 року, з лютого, цей будинок не функціонує, у нього зруйновані всі мережі”, — розповіла мешканка Ірина Лепехіна.

Також у будинку частково немає даху, й споруду не консервували.

“Жити в цьому будинку небезпечно. З кожним роком будинок все гірше, гірше. У дах 11 “прильотів”, всього “прильотів” по будинку 30 офіційно, хоча це не всі враховані. Тому що з того боку будинку, з боку садочка, у мене у квартирі був касетний снаряд”, — розповіла мешканка Наталія Скиба.

Найбільше постраждали третій та четвертий під’їзди. У мешканців, що наполягають на демонтажі, є сумніви щодо коректності обстеження будинку, зокрема щодо відбору зразків бетону та арматури.

“Квартира, наприклад, моя, яка не горіла. І арматуру брали з цієї частини. Тобто взяли керни не з тієї частини, яка горіла кілька днів, а взяли зразки з тієї частини, яка не несе об’єктивної інформації”, — додала Ірина Лепехіна.

Загалом по будинку було три обстеження. Візуальне у 2022 році й два детальні обстеження технічного стану. Перше у 2023 році показало, що загальний ступінь пошкодження будинку складає до 60%, і його можна відбудувати. Прихильники демонтажу з цим не погодилися та ініціювали повторне обстеження, яке наприкінці 2025 року провело міське комунальне підприємство “Харківський архітектурно-проєктний центр”.

“За технічними обстеженнями є ділянки, які визнані аварійними, а будинок в цілому визнаний третьою категорією. Тобто це не відповідає ДСТУ. Якщо є якась аварійна ділянка будинку, то будинок повинен визнаватись аварійним повністю, в цілому. Шестиметрові вирви — у безпосередній близькості до фундаменту, якраз цими “прильотами” він і міг бути пошкоджений. Однак у жодному обстеженні про фундаменти нічого не сказано”, — зазначив адвокат Владислав Король.

Якщо будинок визнається аварійним через бойові дії й ухвалюють його демонтаж, всі мешканці отримують сертифікати від держави на покупку нового житла.

Наталія Скиба на Північній Салтівці жити більше не хоче: “Вже ні. При тому, що як було тут добре, і я задоволена була, я прожила тут 30 років”.

До адвоката звернулися загалом 20 мешканців і разом пішли до Харківського окружного суду. Наразі суд ухвалив, що розглядатиме справу без виклику сторін. Перша мета позивачів — домогтися скасування рішення щодо капремонту будинку. Однак ані мешканці, ані адвокат наразі не розуміють, що це за документ.

“Сьогодні тільки отримали відзив Харківської міської ради. І ось вони надають на ухвалу суду копію рішення 50-ї сесії міської ради. Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по Леся Сердюка, 56. 30 мільйонів — я так розумію, це субвенція з державного бюджету минулого року була”, — зазначив адвокат.

Адвокат також просить суд про нову експертизу, щоб її провів Київський національний університет будівництва та архітектури — коштом позивачів. Їх 20. Але підписів за демонтаж назбирали більше.

“Зі 144 квартир 75 квартир підписали за знесення, тому що вони не бачать перспектив жити в цьому будинку”, — повідомила Наталія Скиба.

Але є й ті, хто бачить перспективу. Прихильник відбудови, мешканець Олексій Онісіфоров, погодився поспілкуватися телефоном. Його квартира у третьому під’їзді була затоплена.

“Я не розглядав можливості змінити квартиру, отримати цей сертифікат. Моя родина туди повернеться, ми не будемо продавати цю квартиру, здавати у найм. Я прийняв рішення. Місто, якби вони сказали його зносити, це було б підтверджено документально. Документально на сьогодні підтверджено, що будинок придатний до подальшої експлуатації. Експерти заходили, вони не могли не заходити. Вони бажали експертизи, вони її отримали. Чи їх буде не влаштовувати кожна експертиза?” — зазначив Онісіфоров.

За його словами, адміністрація Київського району раніше підрахувала, що голоси за відновлення і за знесення розділилися рівно 50 на 50.

“Місто ставить кран уже втретє і вчетверте починає відновлення. Зараз у нас роботи призупинилися знову з незрозумілих питань. Можливо, ми закінчимо? Ми четвертий рік без цих квартир сидимо, без власних”, — додав він.

Відомий один подібний судовий процес у Харкові, також щодо Північної Салтівки. Але там ситуація протилежна: є рішення про демонтаж будинку на Метробудівників, 8, а позивачі вимагають відновлення.

Міський голова Ігор Терехов схарактеризував ситуацію так: “Взагалі є такі ситуації, як склалася і по Леся Сердюка, 56, коли частина мешканців будинку вважає, що потрібно відновлювати й відбудовувати будинок, а частина мешканців — що його не потрібно відновлювати, потрібно знести, взяти сертифікати й купувати собі нове житло”.

“Усе залежить не від мене і не від чиновників. Усе залежить від так званої інструментальної експертизи. Ми зробили дві інструментальні експертизи, які кажуть нам, що цей будинок можливо відбудувати”, — додав мер.

У місті регулярно виникають дискусії: чи доцільне взагалі таке точкове відновлення. Адвокат наводить свої розрахунки по Леся Сердюка.

“Проєктно-кошторисна документація – 210 мільйонів гривень на відновлення. Сюди ми додаємо виплати по єВідновленню за частково пошкоджене майно 50,4 мільйона. Загальна вартість – 260,5 мільйона. І це без врахування коштів мешканців, які вони повинні витратити на внутрішній ремонт квартир. Вартість зведення аналогічного нового будинку такою ж загальною площею складає 254 мільйони. Тобто такий самий будинок можна новий звести, і все буде добре. А вартість сертифікатів – 289 мільйонів”, — зазначив Владислав Король.

Раніше ми спілкувалися з проректором Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Науковці, зокрема, досліджують зразки з постраждалих будинків і надають рекомендації. Гліб Ватуля нагадав про міжнародний конкурс щодо відбудови Північної Салтівки, ініційований міськрадою разом із фондом Нормана Фостера. У жовтні 2024 року було визначено три проєкти-переможці.

“Я вважаю, що проєктна документація має розроблятися вже. Тобто ми маємо шукати, і місто шукає, можливості подальшого фінансування таких проєктів”, – вважає Ватуля.



На питання, чи є сенс відновлювати окремі будинки, якщо все одно будувати нові мікрорайони, відповідає так: “Якщо ми можемо зберегти певний будинок, інтегрувати його в подальше життя цього мікрорайону, чому ні? Їх відбудовують наразі для подальшого мешкання наших громадян. Але їх можна зав’язати при проєкті відбудови вже мікрорайону. Це вже завдання для архітекторів, містобудівельників, урбаністів.