На півночі Харківщини досі точаться бої – Генштаб ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронтах у Харківській області.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової й Чайківки. Наразі два зіткнення ще тривають.
На Куп’янському напрямку сьогодні обійшлося без боїв – росіяни не проводили наступальних дій.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, протягом минулої доби на Харківщині ворог атакував позиції ЗСУ десять разів у двох напрямках, пишуть у Генштабі ЗСУ.
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 17:34;