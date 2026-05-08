На півночі Харківщини досі точаться бої – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронтах у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової й Чайківки. Наразі два зіткнення ще тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні обійшлося без боїв – росіяни не проводили наступальних дій.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, протягом минулої доби на Харківщині ворог атакував позиції ЗСУ десять разів у двох напрямках, пишуть у Генштабі ЗСУ.