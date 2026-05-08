Фронт 17:34   08.05.2026
На півночі Харківщини досі точаться бої – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронтах у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової й Чайківки. Наразі два зіткнення ще тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні обійшлося без боїв – росіяни не проводили наступальних дій.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, протягом минулої доби на Харківщині ворог атакував позиції ЗСУ десять разів у двох напрямках, пишуть у Генштабі ЗСУ.

Читайте також: РФ порушує своє ж «перемир’я»: у громаді під Харковом – «приліт»

Популярно
08.05.2026, 17:34
РФ порушує своє ж «перемир’я»: у громаді під Харковом – «приліт»
08.05.2026, 16:17
Завів до покинутої будівлі й вдарив по голові: у Харкові зґвалтували жінку
08.05.2026, 16:45
Хлопчик випав з вікна у Харкові: підозра матері, нові подробиці про сім’ю 📷
08.05.2026, 15:17
У центрі Харкова жінці раптово стало зле: їй допомогли патрульні (фото)
08.05.2026, 14:50
Новини Харкова — головне 8 травня: випала дитина, “приліт” на “перемир’я”
08.05.2026, 17:35

