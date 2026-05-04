На півночі Харківщини – бої, на Куп’янщині – затишшя

Фронт 17:31   04.05.2026
Оксана Якушко
Яка ситуація на фронтах Харківської області від початку доби, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських підрозділів біля сіл Приліпка та Стариця.

На Куп’янському напрямку окупанти сьогодні не наступали і не штурмували укріплення ЗСУ.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО  розповіли  про нову психологічну операцію, яку проводять окупанти у Богодухові, а також на прикордонних територіях Харківської області. Подібне ворог уже проводив на Сумщині.

