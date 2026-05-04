На півночі Харківщини – бої, на Куп’янщині – затишшя
Яка ситуація на фронтах Харківської області від початку доби, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських підрозділів біля сіл Приліпка та Стариця.
На Куп’янському напрямку окупанти сьогодні не наступали і не штурмували укріплення ЗСУ.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли про нову психологічну операцію, яку проводять окупанти у Богодухові, а також на прикордонних територіях Харківської області. Подібне ворог уже проводив на Сумщині.
Читайте також: “Було моє рішення”. Чому Терехов змінив керівника Харківського метрополітену
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На півночі Харківщини – бої, на Куп’янщині – затишшя», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 17:31;