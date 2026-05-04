Мільйони на бювети з водою та укриття: зміни у бюджеті Харкова

Депутати Харківської міськради під час сесії сьогодні, 4 травня, внесли зміни до бюджету міста на 2026 рік.

«Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено внесенням до видаткової частини бюджету коштів запозичення на фінансування поточних видатків у частині підтримки комунальних підприємств», – пояснили у мерії.

Крім того, додали у міськраді, Харків отримає державні субвенції на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти, зокрема військових ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою та в закладах дошкільної освіти (125,1 млн грн), на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (2,3 млн грн), на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та окремі заходи з підтримки захисників (100 тис. грн).

За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на: