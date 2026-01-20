Обікрав бюджет Харкова на три мільйони: у чому підозрюють керівника КП
Через внесення неправдивих відомостей про проведені роботи в багатоповерхівці на вулиці Бучми, бюджет Харкова втратив три мільйони гривень, пишуть у Харківській облпрокуратурі.
“За даними слідства, у грудні 2023 року між Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради та директором товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) було укладено договір. Угода стосувалась проведення аварійно-відновлювальних робіт багатоквартирного житлового будинку по вул. Бучми у Харкові на 2024 рік”, – зазначили у прокуратурі.
За даними слідства, роботи фінансувалися коштом державної субвенції на ліквідацію наслідків російських обстрілів.
“За результатами ремонту керівник фірми-підрядника вніс до актів виконаних робіт неправдиві відомості. Зокрема, він значно завищив обсяги утеплення технічного поверху мінеральною ватою. У подальшому на підставі цього документа очільник ТОВ отримав від замовника обумовлену суму коштів”, – встановили правоохоронці.
Збитки, які зазнав бюджет Харкова, у прокуратурі оцінили у три мільйони гривень. Керівнику КП, додали, вже вручили підозру.
