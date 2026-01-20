“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
Мер Ігор Терехов розповів, що в останні дні ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці в Харкові. Росіяни випускають потужні ракети – через це жодні захисні споруди не здатні запобігти руйнаціям.
Часто росіяни б’ють в ту саму точку, написав мер. І чим більше руйнувань – тим складніше та довше енергетикам стає ліквідувати наслідки.
“Ми вже залучили Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для координації всіх служб і максимально швидкої допомоги енергетикам. У нас є люди — відповідні фахівці, які будуть працювати поруч з енергетиками. Є техніка, є матеріали, є організованість міських служб. Є чотирирічний досвід праці у нелюдських умовах. Будемо діяти разом!”, – сказав Терехов.
Все це, упевнений міський голова, допоможе досягти головної мети – швидше повернути світло харків’янам.
Читайте також: Через проблеми зі світлом у Харкові трамваї їдуть по-іншому
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: енергетика, світло, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 11:00;