“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло

Мер Ігор Терехов розповів, що в останні дні ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці в Харкові. Росіяни випускають потужні ракети – через це жодні захисні споруди не здатні запобігти руйнаціям.

Часто росіяни б’ють в ту саму точку, написав мер. І чим більше руйнувань – тим складніше та довше енергетикам стає ліквідувати наслідки.

“Ми вже залучили Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для координації всіх служб і максимально швидкої допомоги енергетикам. У нас є люди — відповідні фахівці, які будуть працювати поруч з енергетиками. Є техніка, є матеріали, є організованість міських служб. Є чотирирічний досвід праці у нелюдських умовах. Будемо діяти разом!”, – сказав Терехов.

Все це, упевнений міський голова, допоможе досягти головної мети – швидше повернути світло харків’янам.