Бюрократія заважає створенню «енергоостровів»: Терехов звернувся до Кабміну

Бюрократичні перепони для встановлення когенераційних установок необхідно ліквідувати, наголосив мер Ігор Терехов під час засідання Ради коаліції за участю прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, представників Кабміну та енергетичних компаній.

Терехов підкреслив, що для прифронтових міст розвиток власної розподіленої генерації – єдиний спосіб встояти в умовах війни.

Він нагадав, як після ураження росіянами основних генерувальних об’єктів минулої зими саме наявність когенерації та створення локальних «енергетичних островів» дозволили уникнути розморожування системи опалення.

«Якщо ми насамперед не забезпечимо функціонування комунальної інфраструктури наших міст, жоден інвестор до нас не прийде, і жодне виробництво не відкриється. А когенерація забезпечить стале проходження опалювального сезону. Це питання потрібно вирішувати на державному рівні», – зазначив мер.

Когенераційні установки – це обладнання, що одночасно виробляє електричну та теплову енергію. Багато таких невеликих установок робить енергосистему міста більш стійкою — росіянам важче її знищити.

Дерегуляція у сфері когенерації в Україні спрямована на максимально швидке розгортання розподіленої генерації. Основні зміни стосуються спрощення дозвільних процедур, податкових пільг та фінансової підтримки. У 2025 році в Україні 71 когенераційна установка пройшла кваліфікацію в Держенергоефективності. Це на 40% більше, ніж у 2024-му.