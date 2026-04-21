Бюрократия мешает создавать «энергоострова»: мэр Харькова обратился к Кабмину

Политика 21:23   21.04.2026
Елена Нагорная
Фото: Харьковский горсовет

Бюрократические препятствия для установки когенерационных установок необходимо ликвидировать, заявил мэр Игорь Терехов в ходе заседания Совета коалиции с участием премьер-министра Юлии Свириденко, представителей Кабмина и энергетических компаний.

Терехов подчеркнул, что для прифронтовых городов развитие собственной распределенной генерации — единственный способ выстоять в условиях войны.

Он напомнил, как после поражения россиянами основных генерирующих объектов прошлой зимой именно наличие когенерации и создание локальных «энергетических островов» позволили избежать размораживания системы отопления.

«Если мы в первую очередь не обеспечим функционирование коммунальной инфраструктуры наших городов, ни один инвестор к нам не придет, и ни одно производство не откроется. А когенерация обеспечит стабильное прохождение отопительного сезона. Этот вопрос нужно решать на государственном уровне», — уверен мэр.

Когенерационные установки — это оборудование, которое одновременно производит электрическую и тепловую энергию. Множество таких небольших установок делает энергосистему города более устойчивой — россиянам сложнее ее уничтожить.

Дерегуляция в сфере когенерации в Украине направлена на максимально быстрое развертывание распределенной генерации. Основные изменения касаются упрощения разрешительных процедур, налоговых льгот и финансовой поддержки. В 2025 году в Украине 71 когенерационная установка прошла квалификацию в Госэнергоэффективности. Это на 40% больше, чем в 2024-м.

Читайте также: Другие налоги и выплаты – Терехов об “особой поддержке” прифронтовых городов

Автор: Елена Нагорная
«Молния» ударила по АЗС в Харькове — Терехов сообщил о «прилете»
«Молния» ударила по АЗС в Харькове — Терехов сообщил о «прилете»
21.04.2026, 19:59
Новости Харькова — главное 21 апреля: фронт, новый руководитель метрополитена
Новости Харькова — главное 21 апреля: фронт, новый руководитель метрополитена
21.04.2026, 22:03
Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
21.04.2026, 19:24
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
20.04.2026, 19:16
Потепление ждать в мае? Харьковчан снова предупредили о заморозках
Потепление ждать в мае? Харьковчан снова предупредили о заморозках
21.04.2026, 13:36
Опасные заморозки и осадки: прогноз погоды в Харькове и области на 22 апреля
Опасные заморозки и осадки: прогноз погоды в Харькове и области на 22 апреля
21.04.2026, 21:45

Новости по теме:

21.04.2026
«Молния» ударила по АЗС в Харькове — Терехов сообщил о «прилете»
21.04.2026
Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
20.04.2026
БпЛА атаковали Основянский и Холодногорский районы Харькова, есть пострадавшие
20.04.2026
Терехов обратил внимание на тактику обстрелов города: призвал быть осторожными
17.04.2026
Другие налоги и выплаты — Терехов об “особой поддержке” прифронтовых городов


  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 21:23;

