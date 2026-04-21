Бюрократия мешает создавать «энергоострова»: мэр Харькова обратился к Кабмину
Бюрократические препятствия для установки когенерационных установок необходимо ликвидировать, заявил мэр Игорь Терехов в ходе заседания Совета коалиции с участием премьер-министра Юлии Свириденко, представителей Кабмина и энергетических компаний.
Терехов подчеркнул, что для прифронтовых городов развитие собственной распределенной генерации — единственный способ выстоять в условиях войны.
Он напомнил, как после поражения россиянами основных генерирующих объектов прошлой зимой именно наличие когенерации и создание локальных «энергетических островов» позволили избежать размораживания системы отопления.
«Если мы в первую очередь не обеспечим функционирование коммунальной инфраструктуры наших городов, ни один инвестор к нам не придет, и ни одно производство не откроется. А когенерация обеспечит стабильное прохождение отопительного сезона. Этот вопрос нужно решать на государственном уровне», — уверен мэр.
Когенерационные установки — это оборудование, которое одновременно производит электрическую и тепловую энергию. Множество таких небольших установок делает энергосистему города более устойчивой — россиянам сложнее ее уничтожить.
Дерегуляция в сфере когенерации в Украине направлена на максимально быстрое развертывание распределенной генерации. Основные изменения касаются упрощения разрешительных процедур, налоговых льгот и финансовой поддержки. В 2025 году в Украине 71 когенерационная установка прошла квалификацию в Госэнергоэффективности. Это на 40% больше, чем в 2024-м.
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 21:23;