«Я оптимист». Чего ждать от предстоящей зимы в Харькове – ответ Терехова
Предстоящая зима в Харькове зависит от военных обстоятельств, сказал мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив».
«Если война будет продолжаться, то будет очень тяжелая, сложная зима. И нужно к ней готовиться. Мы готовимся. Если война наконец-то остановится, и мы достигнем мира, то зима будет гораздо легче, чем была. Я оптимист, сразу хочу сказать. Я очень хочу, чтобы наступил мир, но готовимся к разным сценариям», — отметил Терехов.
Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что следующая зима будет сложной. Учитывая это, к новому отопительному сезону в Харькове готовятся постоянно. Он подчеркнул, что пережить предыдущие холода значительно помог энергетический остров. Поэтому при подготовке к зиме развитию этого проекта уделяют особое внимание. Однако городской голова признал: даже остров – не панацея и справиться со всеми трудностями не поможет.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 14:33;