Понад 60 БпЛА атакували Харківщину, Синєгубов повідомив про наслідки

Протягом минулої доби по Харківщині прилітали БпЛА різних типів: “шахеди”, “молнии”, FPV-дрони, “ланцети”. Є загиблий і постраждалі.

“У м. Харків постраждала 52-річна жінка; у с. Паляничники Богодухівської громади загинула 43-річна жінка, постраждали чоловіки 24, 47, 33 років; у м. Богодухів зазнав поранень 39-річний чоловік; у сел. Есхар Новопокровської громади постраждала 74-річна жінка”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, під ударами були Харків та 19 населених пунктів області. В обласному центрі ворог протягом доби атакував Основ’янський, Немишлянський та Новобаварський райони. Пошкоджені п’ять приватних будинків, навчальний заклад та автомобіль. На Харківщині дісталося Богодухівському району: пошкоджена залізнична інфраструктура в селі Губарівка, приватні будинки, автомобілі та електромережі в інших населених пунктах. У Куп’янському районі постраждала автівка пошти, в Ізюмському та Чугуївському – АЗС. Є й інші руйнування.

Нагадаємо, вранці 6 червня був “приліт” по Харкову: в Салтівському районі пошкоджені фасад та вікна адміністративної будівлі.