Захистити 540 об’єктів: Харківщині потрібно 32 млрд грн на підготовку до зими
540 об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині мають бути забезпечені захистом від російських атак у межах підготовки до наступної зими, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про це і не тільки йдеться у плані стійкості регіону, який Синєгубов представив на засіданні урядового Координаційного центру. На реалізацію заходів у межах цього плану Харківщині потрібно понад 32,296 мільярда гривень.
Окрім захисту 540 об’єктів критичної інфраструктури, план передбачає запровадження 55,5 МВт додаткової розподіленої генерації – для забезпечення роботи об’єктів тепло- та водопостачання, водовідведення та інших об’єктів. Також планується закупівля 764 одиниць обладнання резервного живлення. Окремий пріоритет – децентралізація теплопостачання. У регіоні передбачено запровадження близько 130 МВт розподіленої теплової генерації.
Як пояснили в пресслужбі ХОВА, плани стійкості регіонів — це комплекс заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до наступного опалювального сезону, який уряд реалізовує разом із ОВА та громадами. Загальна потреба у фінансуванні заходів – 278 мільярдів гривень (5,4 мільярда євро). Для її покриття хочуть залучити кошти міжнародних партнерів. Для комунальних об’єктів також передбачають співфінансування з боку громад.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що плани співфінансування робіт із місцевих бюджетів усі області мають подати наступного тижня.
“Уряд зі свого боку вже забезпечив фінансування на перші роботи. У березні виділили загалом 22,1 мільярда гривень на захист 576 об’єктів — це найбільші видатки з резервного фонду держбюджету. Ці кошти вже спрямовані на роботи із захисту великих енергетичних об’єктів, підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інфраструктури Укрзалізниці”, – поінформувала прем’єрка.
У ХОВА додали, що також уряд спрямував гроші на підключення на Харківщині 20 наявних когенераційних установок. Це обладнання треба ввести в експлуатацію до 1 жовтня.
Читайте також: Наступний опалювальний у Харкові може бути під загрозою? Відповідь Терехова
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: енергетика, новини Харкова, Олег Синегубов, энергообьекты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Захистити 540 об’єктів: Харківщині потрібно 32 млрд грн на підготовку до зими», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 19:37;