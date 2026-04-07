Захистити 540 об’єктів: Харківщині потрібно 32 млрд грн на підготовку до зими

Суспільство 19:37   07.04.2026
Олена Нагорна
540 об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині мають бути забезпечені захистом від російських атак у межах підготовки до наступної зими, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про це і не тільки йдеться у плані стійкості регіону, який Синєгубов представив на засіданні урядового Координаційного центру. На реалізацію заходів у межах цього плану Харківщині потрібно понад 32,296 мільярда гривень.

Окрім захисту 540 об’єктів критичної інфраструктури, план передбачає запровадження 55,5 МВт додаткової розподіленої генерації – для забезпечення роботи об’єктів тепло- та водопостачання, водовідведення та інших об’єктів. Також планується закупівля 764 одиниць обладнання резервного живлення. Окремий пріоритет – децентралізація теплопостачання. У регіоні передбачено запровадження близько 130 МВт розподіленої теплової генерації.

Як пояснили в пресслужбі ХОВА, плани стійкості регіонів — це комплекс заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до наступного опалювального сезону, який уряд реалізовує разом із ОВА та громадами. Загальна потреба у фінансуванні заходів – 278 мільярдів гривень (5,4 мільярда євро). Для її покриття хочуть залучити кошти міжнародних партнерів. Для комунальних об’єктів також передбачають співфінансування з боку громад.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що плани співфінансування робіт із місцевих бюджетів усі області мають подати наступного тижня.

“Уряд зі свого боку вже забезпечив фінансування на перші роботи. У березні виділили загалом 22,1 мільярда гривень на захист 576 об’єктів — це найбільші видатки з резервного фонду держбюджету. Ці кошти вже спрямовані на роботи із захисту великих енергетичних об’єктів, підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інфраструктури Укрзалізниці”, – поінформувала прем’єрка.

У ХОВА додали, що також уряд спрямував гроші на підключення на Харківщині 20 наявних когенераційних установок. Це обладнання треба ввести в експлуатацію до 1 жовтня.

Читайте також: Наступний опалювальний у Харкові може бути під загрозою? Відповідь Терехова

Популярно
Вночі заморозки, вдень дощ: погода в Харкові та області на 8 квітня
Вночі заморозки, вдень дощ: погода в Харкові та області на 8 квітня
07.04.2026, 20:08
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
07.04.2026, 14:10
Захистити 540 об’єктів: Харківщині потрібно 32 млрд грн на підготовку до зими
Захистити 540 об’єктів: Харківщині потрібно 32 млрд грн на підготовку до зими
07.04.2026, 19:37
Став жахом для падчериць: вітчим незабаром отримає вирок на Харківщині (відео)
Став жахом для падчериць: вітчим незабаром отримає вирок на Харківщині (відео)
01.04.2026, 14:44
Росіян на Харківщині «трошки посунули в напрямку кордону» — офіційно
Росіян на Харківщині «трошки посунули в напрямку кордону» — офіційно
07.04.2026, 18:55
Просять повідомляти про все підозріле: СБУ звернулася до мешканців Харківщини
Просять повідомляти про все підозріле: СБУ звернулася до мешканців Харківщини
07.04.2026, 18:27

Новини за темою:

29.03.2026
“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів
19.03.2026
Ситуація на фронті, відновлення енергетики: про що говорив Синєгубов на сесії
08.03.2026
Вночі в Харкові “прилетіло” по підстанції: місцями не працює транспорт
08.03.2026
Закопати енергетичне обладнання – дорожче за його вартість – Терехов
05.03.2026
У лютому енергетики повернули світло для трьох мільйонів абонентів


Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "540 об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині мають бути захищені від атак РФ в межах підготовки до наступної зими, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".