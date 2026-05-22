Цивільний чоловік загинув після влучання FPV-дрона у Харківській області
Трагічна подія сталася вдень 22 травня у селищі Ківшарівка Куп’янського району, повідомила Нацполіція.
22 травня російські військові атакували селище Ківшарівка Куп’янського району – вони застосували FPV-дрон.
Внаслідок влучання на місці загинув 46-річний цивільний чоловік, який перебував на вулиці під час атаки.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею воєнні злочини.
Як повідомила раніше МГ «Об’єктив», 21 травня відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Щонайменше 5 FPV-дронів атакували Кільцеву у Харкові за одну годину.
Читайте також: “Уже долітають FPV, які туйки?”: харків’яни не стримувалися з архітекторами 📹
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, загиблий, Ківшарівка, Нацполіція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Цивільний чоловік загинув після влучання FPV-дрона у Харківській області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 21:53;