Цивільний чоловік загинув після влучання FPV-дрона у Харківській області

Трагічна подія сталася вдень 22 травня у селищі Ківшарівка Куп’янського району, повідомила Нацполіція.

22 травня російські військові атакували селище Ківшарівка Куп’янського району – вони застосували FPV-дрон.

Внаслідок влучання на місці загинув 46-річний цивільний чоловік, який перебував на вулиці під час атаки.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею воєнні злочини.

Як повідомила раніше МГ «Об’єктив», 21 травня відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Щонайменше 5 FPV-дронів атакували Кільцеву у Харкові за одну годину.