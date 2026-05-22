Гражданский мужчина погиб после удара FPV-дрона в Харьковской области
Трагическое событие произошло днем 22 мая в поселке Ковшаровка Купянского района, сообщила Нацполиция.
22 мая российские военные атаковали поселок Ковшаровка – они применили FPV-дрон.
В результате попадания на месте погиб 46-летний гражданский мужчина, находившийся на улице во время атаки.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье военные преступления.
Как писала ранее МГ «Объектив», 21 мая отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. По меньшей мере 5 FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, загиблий, Ковшаровка, Нацполиция;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 21:53;