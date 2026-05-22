Live

Лес горит на Харьковщине: огонь гасят только в доступных местах (видео)

Происшествия 14:17   22.05.2026
Виктория Яковенко
Лес горит на Харьковщине: огонь гасят только в доступных местах (видео) Скриншот

Пожар вспыхнул на территории Артемовского лесничества, сообщает Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины».

«Из-за сильной засухи, ветра и близости к зоне боевых действий, огонь быстро распространяется на лесные участки. Сейчас площадь возгорания составляет 10 га. На борьбу с огнем брошена техника и личный состав работников лесничества и ГСЧС. В связи с высоким уровнем опасности, лесничие-огнеборцы могут тушить огонь только на отдельных территориях. Безопасность работников, прежде всего», — говорится в сообщении.

Видео: Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины»

Также в этом же лесничестве загорелся еще один пожар на площади 1,5 га. На месте возгорания работает техника лесничих и ГСЧС.

«Вместе с тем следует отметить, что в Изюмском надлесничестве из-за высокого уровня заминированности территорий, близости к зоне столкновения и постоянных обстрелов, периодически возникают возгорания в лесах. Все такие вспышки лесничие оперативно преодолевают, не позволяя распространиться на большие площади. К примеру, вчера своими силами Изюмского надлесничества потушили огонь в Песчанском лесничестве в болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пожар удалось остановить на площади менее 1 га», — добавляет Слобожанский лесной офис.

Читайте также: Не выходить на улицу призвали жителей Барвенково, две женщины ранены – детали

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
22.05.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилет» БпЛА на окраине
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилет» БпЛА на окраине
22.05.2026, 14:20
На окраине Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА
На окраине Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА
22.05.2026, 13:23
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
21.05.2026, 19:40
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
21.05.2026, 17:47
Гроза, дождь, град, шквал: опасно будет в Харькове и области в субботу
Гроза, дождь, град, шквал: опасно будет в Харькове и области в субботу
22.05.2026, 14:44

Новости по теме:

22.05.2026
Трое людей пострадали за сутки в бытовых пожарах – данные ГСЧС
20.05.2026
Бытовой пожар на Салтовке, возгорания из-за ударов – ГСЧС о сутках в регионе
19.05.2026
Спасателям удалось потушить пожар, который бушевал после утреннего «прилета»
19.05.2026
Семь пожаров начались после российских обстрелов – данные ГСЧС
18.05.2026
«ЧС не было»: ситуация с лесными пожарами на Харьковщине (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Лес горит на Харьковщине: огонь гасят только в доступных местах (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 14:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар вспыхнул на территории Артемовского лесничества, сообщает Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины».".