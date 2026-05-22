Лес горит на Харьковщине: огонь гасят только в доступных местах (видео)
Пожар вспыхнул на территории Артемовского лесничества, сообщает Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины».
«Из-за сильной засухи, ветра и близости к зоне боевых действий, огонь быстро распространяется на лесные участки. Сейчас площадь возгорания составляет 10 га. На борьбу с огнем брошена техника и личный состав работников лесничества и ГСЧС. В связи с высоким уровнем опасности, лесничие-огнеборцы могут тушить огонь только на отдельных территориях. Безопасность работников, прежде всего», — говорится в сообщении.
Видео: Слобожанский лесной офис ГП «Леса Украины»
Также в этом же лесничестве загорелся еще один пожар на площади 1,5 га. На месте возгорания работает техника лесничих и ГСЧС.
«Вместе с тем следует отметить, что в Изюмском надлесничестве из-за высокого уровня заминированности территорий, близости к зоне столкновения и постоянных обстрелов, периодически возникают возгорания в лесах. Все такие вспышки лесничие оперативно преодолевают, не позволяя распространиться на большие площади. К примеру, вчера своими силами Изюмского надлесничества потушили огонь в Песчанском лесничестве в болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пожар удалось остановить на площади менее 1 га», — добавляет Слобожанский лесной офис.
• Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 14:17;