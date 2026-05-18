«ЧС не было»: ситуация с лесными пожарами на Харьковщине (видео)

Оригинально 13:18   18.05.2026
С начала весны спасатели уже тушили более 20 лесных пожаров в регионе, сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Если сравнить с прошлым годом, то у нас раньше весна в прошлом году началась. В этом году весна, вы видите, есть дожди. Тем не менее, у нас уже огромное количество лесных пожаров есть. И, к счастью, ни один из них еще не достиг критериев чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайных ситуаций не было», – отметил Астахов.

Напомним, также начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов ответил: планируют ли открывать купальный сезон в регионе в этом году? «Вопрос организации пляжей, отдыха людей на водных объектах примерно неделю назад рассматривался на заседании Региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решения о запрете принимаются районными военными администрациями. Насколько я знаю, такие решения приняты, что купание у нас не будет производиться», – сказал он. Однако, отметил Астахов, если предприниматели будут использовать прибрежные полосы для развлечений и отдыха – создадут спасательные посты.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
