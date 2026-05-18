«НС не було»: ситуація з лісовими пожежами на Харківщині (відео)

З початку весни рятувальники вже гасили понад 20 лісових пожеж в регіоні, повідомив начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Якщо порівняти з минулим роком, то у нас раніше весна в минулому році почалася. У цьому році весна, ви бачите, є дощі. Тим не менше, у нас вже величезна кількість лісових пожеж є. І на щастя, жодна з них ще не досягла критеріїв надзвичайних ситуацій. Надзвичайних ситуацій не було», – зазначив Астахов.

Нагадаємо, також начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов відповів: чи планують відкривати купальний сезон в регіоні цьогоріч?. «Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися», – сказав він. Однак, зазначив Астахов, якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.