Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷
Повідомлення про загоряння у чотириповерховому житловому будинку у селі Пришиб в Ізюмському районі рятувальники отримали сьогодні, 18 травня, о 06:43.
«На момент прибуття підрозділів ДСНС площа пожежі складала 5 м кв. У квартирі на третьому поверсі горів диван та домашні речі. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло 62-річного чоловіка», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
О 07:25 рятувальники локалізували вогонь, о 07:45 пожежу повністю загасили.
Попередня причина виникнення загоряння — необережність з вогнем.
Нагадаємо, минулий тиждень піротехніки виявили та знешкодили 323 ворожі боєприпаси в регіону, інформували у ГУ ДСНС України в Харківській області. Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС. А за весь період повномасштабного вторгнення РФ сапери знищили вже 142 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Читайте також: “Люди відверто ховаються”: 12-річного хлопчика днями вивезли з Куп’янська
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, тіло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 12:40;