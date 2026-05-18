Смертельна пожежа сталася на Харківщині: тіло чоловіка знайшли у квартирі 📷

Повідомлення про загоряння у чотириповерховому житловому будинку у селі Пришиб в Ізюмському районі рятувальники отримали сьогодні, 18 травня, о 06:43.

«На момент прибуття підрозділів ДСНС площа пожежі складала 5 м кв. У квартирі на третьому поверсі горів диван та домашні речі. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло 62-річного чоловіка», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

О 07:25 рятувальники локалізували вогонь, о 07:45 пожежу повністю загасили.

Попередня причина виникнення загоряння — необережність з вогнем.

