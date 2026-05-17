Наслідки нічного “прильоту” на Салтівці показала ДСНС: горіли автівки (фото)
Вночі 17 травня РФ атакувала Харків безпілотниками. “Прильоти” – в кількох районах міста. У Салтівському горіли автомобілі та вибиті вікна, повідомляв мер Ігор Терехов.
“Внаслідок влучань горіли 7 легкових автомобілів. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоповерхових та приватних житлових будинків, а також припарковані поруч автівки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає“, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
На місці працювали психологи та сапери ДСНС.
Зазначимо, що удари ворожих БпЛА, а також падіння уламків зафіксували також у Холодногірському, Основ’янському, Київському та Шевченківському районах. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Терехов відзначив роботу ППО, яка вночі збила чимало російських “шахедів”.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 08:09;