Наслідки нічного “прильоту” на Салтівці показала ДСНС: горіли автівки (фото)

Вночі 17 травня РФ атакувала Харків безпілотниками. “Прильоти” – в кількох районах міста. У Салтівському горіли автомобілі та вибиті вікна, повідомляв мер Ігор Терехов.

“Внаслідок влучань горіли 7 легкових автомобілів. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоповерхових та приватних житлових будинків, а також припарковані поруч автівки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає“, — поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

На місці працювали психологи та сапери ДСНС.

Зазначимо, що удари ворожих БпЛА, а також падіння уламків зафіксували також у Холодногірському, Основ’янському, Київському та Шевченківському районах. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Терехов відзначив роботу ППО, яка вночі збила чимало російських “шахедів”.