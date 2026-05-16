Харків закладає енергообладнання? Заява мерії щодо кредитів для КП

У мерії Харкова відреагували на обговорення рішень сесії від 4 травня, якими депутати дозволили комунальним підприємствам взяти пільгові кредити на закупівлю енергетичного обладнання. ГО “Харківський антикорупційний центр” писала, що вісім КП візьмуть кредит “з передачею під заставу когенераційних установок“. У мерії пояснили: це стандартна світова практика — обладнання, яке купують за кредитні кошти, на час дії кредитної угоди перебуває у заставі, але залишається власністю громади.

Згоди на отримання комунальними підприємствами кредитів “на особливих умовах” для придбання обладнання депутати міськради надавали на двох сесіях – 4 та 12 травня. Як пояснювали в пресслужбі мерії, йдеться про позики за держпрограмою “Доступні кредити 5-7-9%” з пільговими ставками для прифронтових громад: 1% річних на придбання обладнання та 3% – на поповнення обігових коштів.

Повідомлялося, що такі кредити отримають міські лікарні № 13, 17, 18, 25, 27 та 31, а також КП «Комплекс з експлуатації обʼєктів водозниження і зливової каналізації», «Харків-Сигнал», «Тролейбусне депо Nº3», «Жовтневе трамвайне депо», «Комплекс з вивозу побутових відходів», «Харківжитлобуд», «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», «Харківспецбуд» та «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».



У публікації ГО “Харківський антикорупційний центр” за підсумками рішень сесії від 4 травня говорилося, що вісім КП візьмуть кредити у ПАТ “Укргазбанк” із передачею під заставу когенераційних установок. Загалом це 1,033 мільярда гривень.

“Комплекс із вивезення побутових відходів” – 150 мільйонів гривень;

“Харківспецбуд” – 120 мільйонів гривень;

“Харківське ремонтно-будівельне підприємство” – 103 мільйони гривень;

“Харківжитлобуд” – 60 мільйонів гривень;

“Жовтневе трамвайне депо” – 150 мільйонів гривень;

“Харків-Сигнал” – 150 мільйонів гривень;

“Тролейбусне депо № 3” – 150 мільйонів гривень;

“Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження та зливової каналізації” – 150 мільйонів гривень.

В офіційному роз’ясненні мерії наголосили: Харків бере пільгові кредити у держбанку під 1% річних на додаткове когенераційне обладнання, необхідне для проходження наступного опалювального сезону.

«Коли ми будемо закуповувати когенераційне обладнання, воно перебуватиме під заставою банку, адже придбано за кредитні кошти. Кредитна лінія розрахована на 1% річних. Такі пільгові умови держава надала лише для прифронтових міст та громад… Від того, наскільки швидко та якісно ми реалізуємо ці проєкти, залежить, як ми пройдемо зиму», – пояснив Ігор Терехов.

Установки будуть у заставі банку лише під час дії кредитної угоди й при цьому залишатимуться власністю громади. Це стандартна банківська практика, яку використовують у всьому світі, додали у міськраді.

“Обладнання, придбане за кредитні кошти, включається до переліку заставного забезпечення тільки на період дії кредитної угоди (так само, як це відбувається у звичайних кредитних програмах у всьому світі). Йдеться не про «передачу» чи «втрату» майна міста. Когенераційне обладнання залишається у власності громади Харкова та використовується виключно для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури”, – пояснюють у міськраді.