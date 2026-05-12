Live

Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн

Суспільство 14:33   12.05.2026
Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн Фото: Харківська міськрада

Депутати Харківської міськради сьогодні, 12 травня, на сесії надали чергову згоду на отримання кредитів КП “за особливими умовами”.

Як повідомили у пресслужбі міськради, кредитування здійснюватиметься за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». При цьому уряд погодив надання кредитів з низькими відсотками підприємствам, що функціонують на прифронтових територіях.

“Так, гроші на купівлю високовартісного медичного обладнання отримає КП «Міська клінічна лікарня №13». Обсяг кредиту складатиме не більше 40 млн грн. Також кредитні кошти в розмірі до 10 млн грн залучить КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» – їх спрямують на придбання рефрижераторних вантажних автомобілів, що забезпечуватимуть належне транспортування продукції. Компенсаційна ставка за користування кредитом для обох підприємств складе 1% річних”, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, на минулій сесії депутати міськради також погодили міським КП отримання кредитів “за особливими умовами” для придбання спеціалізованого обладнання.

Читайте також: Вдруге за місяць: Терехов знову скликає депутатів у Харкові

Популярно
Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн
Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн
12.05.2026, 14:33
Які “невідомі подарунки” знаходять науковці на Харківщині (фото)
Які “невідомі подарунки” знаходять науковці на Харківщині (фото)
12.05.2026, 13:16
Жінку-наркокур’єра викрили у Харкові – поліція (фото)
Жінку-наркокур’єра викрили у Харкові – поліція (фото)
12.05.2026, 13:39
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є постраждалий, що відомо (відео)
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є постраждалий, що відомо (відео)
12.05.2026, 13:54
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
12.05.2026, 12:10
«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові
«Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові
12.05.2026, 12:32

Новини за темою:

07.05.2026
«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП
04.05.2026
«Такого ніколи не було». Низка КП у Харкові отримає кредити, що за умови
27.03.2026
За тиждень у Харкові люди застрягли у ліфтах майже 150 разів – мерія
26.02.2026
У Харкові ліквідували комунальне підприємство часів Кернеса
10.02.2026
Надавали бронь, а зарплату забирали собі: як діяла схема у КП в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 14:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради сьогодні, 12 травня, на сесії надали чергову згоду на отримання кредитів КП “за особливими умовами”.".