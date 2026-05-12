Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн

Депутати Харківської міськради сьогодні, 12 травня, на сесії надали чергову згоду на отримання кредитів КП “за особливими умовами”.

Як повідомили у пресслужбі міськради, кредитування здійснюватиметься за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». При цьому уряд погодив надання кредитів з низькими відсотками підприємствам, що функціонують на прифронтових територіях.

“Так, гроші на купівлю високовартісного медичного обладнання отримає КП «Міська клінічна лікарня №13». Обсяг кредиту складатиме не більше 40 млн грн. Також кредитні кошти в розмірі до 10 млн грн залучить КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» – їх спрямують на придбання рефрижераторних вантажних автомобілів, що забезпечуватимуть належне транспортування продукції. Компенсаційна ставка за користування кредитом для обох підприємств складе 1% річних”, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, на минулій сесії депутати міськради також погодили міським КП отримання кредитів “за особливими умовами” для придбання спеціалізованого обладнання.