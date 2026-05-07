Live

«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП

Суспільство 13:48   07.05.2026
Вікторія Яковенко
«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці вважають, що колишній директор СКП Харківської міської ради задекларував недостовірні відомості у щорічній декларації за 2023 рік.

За даними Харківської обласної прокуратури, у розділі «Об’єкти нерухомості» посадовець не вказав житловий будинок і дві земельні ділянки, розташовані на території садівничого товариства «Коробів Хутір» на Харківщині, що належать на праві власності його дружині.

«Крім того, у розділі щодо цінного рухомого майна не було відображено транспортні засоби, якими користувався директор КП, — Porsche Cayenne та Mercedes-Benz CL63 AMG. Загалом у декларації не зазначено відомостей про активи на суму майже 4,3 млн гривень», – встановили у прокуратурі.

Йому повідомили про підозру за фактом умисного внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов подав декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2025 році міський голова заробив понад 2,2 млн грн. Весь дохід – це зарплата на офіційній посаді. Тобто на місяць вона склала понад 180 тис. грн. Також міський голова зберігає готівку в гривні, євро та доларах, має пів мільйона коштів на банківських рахунках і цінні папери. Докладний розбір – за посиланням.

Читайте також: Яку роботу пропонують переселенцям у Харкові, розповів Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»
БпЛА атакував Новобаварський район Харкова: фото з місця «прильоту»
07.05.2026, 14:15
«Тільки за ранок у Харкові пошкоджено понад 50 будинків» – Терехов (відео)
«Тільки за ранок у Харкові пошкоджено понад 50 будинків» – Терехов (відео)
07.05.2026, 12:59
Яку роботу пропонують переселенцям у Харкові, розповів Терехов
Яку роботу пропонують переселенцям у Харкові, розповів Терехов
07.05.2026, 13:21
«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП
«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП
07.05.2026, 13:48
«Зараз вб’ю вас»: у Харкові чоловік погрожував копам автоматом (відео)
«Зараз вб’ю вас»: у Харкові чоловік погрожував копам автоматом (відео)
07.05.2026, 12:30
Новини Харкова — головне 7 травня: ворог двічі атакував місто – наслідки
Новини Харкова — головне 7 травня: ворог двічі атакував місто – наслідки
07.05.2026, 14:20

Новини за темою:

27.03.2026
Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік
20.03.2026
Скільки заробляє мер Харкова? Терехов подав декларацію за 2025 рік
06.02.2026
Сільський голова невчасно повідомив про покупку квартири – що вирішив суд
15.01.2026
Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині
09.01.2026
Ексдепутата з Харківщини судитимуть: що «забув» вказати в декларації


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 13:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що колишній директор СКП Харківської міської ради задекларував недостовірні відомості у щорічній декларації за 2023 рік.".