«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП
Правоохоронці вважають, що колишній директор СКП Харківської міської ради задекларував недостовірні відомості у щорічній декларації за 2023 рік.
За даними Харківської обласної прокуратури, у розділі «Об’єкти нерухомості» посадовець не вказав житловий будинок і дві земельні ділянки, розташовані на території садівничого товариства «Коробів Хутір» на Харківщині, що належать на праві власності його дружині.
«Крім того, у розділі щодо цінного рухомого майна не було відображено транспортні засоби, якими користувався директор КП, — Porsche Cayenne та Mercedes-Benz CL63 AMG. Загалом у декларації не зазначено відомостей про активи на суму майже 4,3 млн гривень», – встановили у прокуратурі.
Йому повідомили про підозру за фактом умисного внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК України).
Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов подав декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2025 році міський голова заробив понад 2,2 млн грн. Весь дохід – це зарплата на офіційній посаді. Тобто на місяць вона склала понад 180 тис. грн. Також міський голова зберігає готівку в гривні, євро та доларах, має пів мільйона коштів на банківських рахунках і цінні папери. Докладний розбір – за посиланням.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декларация, КП, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 13:48;