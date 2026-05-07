«Загубив» Porsche і нерухомість у декларації: підозра ексдиректору КП

Правоохоронці вважають, що колишній директор СКП Харківської міської ради задекларував недостовірні відомості у щорічній декларації за 2023 рік.

За даними Харківської обласної прокуратури, у розділі «Об’єкти нерухомості» посадовець не вказав житловий будинок і дві земельні ділянки, розташовані на території садівничого товариства «Коробів Хутір» на Харківщині, що належать на праві власності його дружині.

«Крім того, у розділі щодо цінного рухомого майна не було відображено транспортні засоби, якими користувався директор КП, — Porsche Cayenne та Mercedes-Benz CL63 AMG. Загалом у декларації не зазначено відомостей про активи на суму майже 4,3 млн гривень», – встановили у прокуратурі.

Йому повідомили про підозру за фактом умисного внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

