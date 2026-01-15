Live

Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині

Події 18:42   15.01.2026
Оксана Якушко
Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині

Депутат Богодухівської міськради навмисно не додав відомості про нерухомість у декларацію, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у січні 2024 року під час подання щорічної декларації за 2022 рік чоловік «загубив» вісім нежитлових будівель у Богодухівському районі, що належать йому.

Загальна вартість незадекларованого майна, згідно з висновком НАЗК, становить понад 143,9 млн гривень, що перевищує встановлений законодавством поріг у 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, повідомили в Нацполіції.

У липні 2024 року повноваження депутата достроково припинили після того, як він подав заяву про складання депутатських повноважень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. Справу розслідують слідчі Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.

Читайте також: Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині
Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині
15.01.2026, 18:42
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
Терехов звернувся до харків’ян: ворог зруйнував великий енергооб’єкт
15.01.2026, 16:37
Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)
Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)
15.01.2026, 17:27
Новини Харкова – головне 15 січня: обстріл передмістя, зруйновано енергооб’єкт
Новини Харкова – головне 15 січня: обстріл передмістя, зруйновано енергооб’єкт
15.01.2026, 16:46
Сім разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Сім разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
15.01.2026, 16:44
Втекла з медзакладу в Харкові: дитину знайшли в іншому місті
Втекла з медзакладу в Харкові: дитину знайшли в іншому місті
15.01.2026, 16:11

Новини за темою:

09.01.2026
Ексдепутата з Харківщини судитимуть: що «забув» вказати в декларації
12.08.2025
Депутатка на Харківщині не вказала в декларації дім, землю і готівку – НАЗК
06.06.2025
Приховав дім і не вказав ціну авто в декларації: депутата судили на Харківщині
03.04.2025
Скільки посадовців на Харківщині задекларували криптовалюту – аналітика
20.03.2025
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 18:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутат Богодухівської міськради навмисно не додав відомості про нерухомість у декларацію, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".