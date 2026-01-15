Майже144 млн грн приховав у декларації ексдепутат міськради на Харківщині

Депутат Богодухівської міськради навмисно не додав відомості про нерухомість у декларацію, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у січні 2024 року під час подання щорічної декларації за 2022 рік чоловік «загубив» вісім нежитлових будівель у Богодухівському районі, що належать йому.

Загальна вартість незадекларованого майна, згідно з висновком НАЗК, становить понад 143,9 млн гривень, що перевищує встановлений законодавством поріг у 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, повідомили в Нацполіції.

У липні 2024 року повноваження депутата достроково припинили після того, як він подав заяву про складання депутатських повноважень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. Справу розслідують слідчі Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.