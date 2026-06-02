Небезпечних ворогів нищитимуть 3 червня у центрі Харкова
У середу, 3 червня, на Університетській гірці та на Клочківському узвозі комунальні служби труїтимуть кліщів, повідомила пресслужба Харківської міськради.
Обробку територій проти кліщів проводитимуть у середу, 3 червня, на Університетській гірці та на Клочківському узвозі з 5:30 до 7:00, зазначили в СКП «Харківзеленбуд».
«Фахівці використовуватимуть препарати, що є безпечними для людей і тварин», – наголосили зеленбудівці.
Нагадаємо, 29 травня СКП «Харківзеленбуд» розпочав дезінсекцію парків і територій для відпочинку через збільшення популяції іксодових кліщів у зелених зонах міста.
Читайте також: 3 червня не ходитимуть трамваї і тролейбуси в деяких районах Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дезинсекция, клещи, парка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Небезпечних ворогів нищитимуть 3 червня у центрі Харкова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 22:15;