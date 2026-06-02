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Небезпечних ворогів нищитимуть 3 червня у центрі Харкова

Суспільство 22:15   02.06.2026
Оксана Якушко
Небезпечних ворогів нищитимуть 3 червня у центрі Харкова

У середу, 3 червня, на Університетській гірці та на Клочківському узвозі комунальні служби труїтимуть кліщів, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Обробку територій проти кліщів проводитимуть у середу, 3 червня, на Університетській гірці та на Клочківському узвозі з 5:30 до 7:00, зазначили в СКП «Харківзеленбуд».

«Фахівці використовуватимуть препарати, що є безпечними для людей і тварин», – наголосили зеленбудівці.

Нагадаємо, 29 травня СКП «Харківзеленбуд» розпочав дезінсекцію парків і територій для відпочинку через збільшення популяції іксодових кліщів у зелених зонах міста.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 22:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 3 червня, на Університетській гірці та на Клочківському узвозі комунальні служби труїтимуть кліщів, повідомила пресслужба Харківської міськради.".