Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки
Фото: Харківська міськрада
СКП «Харківзеленбуд» починає дезінсекцію парків і територій для відпочинку через збільшення популяції іксодових кліщів у зелених зонах міста, повідомляє пресслужба міськради.
«Завтра роботи проводитимуть у Саржиному Яру. Обробка здійснюватиметься рано-вранці з використанням спеціальних препаратів, які є безпечними для людей і тварин», – зазначили у мерії.
Нагадаємо, у Харкові комунальники почали боротися зі шкідниками рослин, повідомляли у пресслужбі міськради. Зокрема, фахівці СКП «Харківзеленбуд» обробляли кущі троянд та хвойні рослини на вулиці Полтавський Шлях. Для боротьби зі шкідниками та хворобами насаджень використовують препарати, безпечні для людей і тварин, підкреслювали у мерії.
Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 14:15;