Live

Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки

Суспільство 14:15   28.05.2026
Вікторія Яковенко
Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки Фото: Харківська міськрада

СКП «Харківзеленбуд» починає дезінсекцію парків і територій для відпочинку через збільшення популяції іксодових кліщів у зелених зонах міста, повідомляє пресслужба міськради.

«Завтра роботи проводитимуть у Саржиному Яру. Обробка здійснюватиметься рано-вранці з використанням спеціальних препаратів, які є безпечними для людей і тварин», – зазначили у мерії.

парки в Харькове обрабатывают от клещей
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, у Харкові комунальники почали боротися зі шкідниками рослин, повідомляли у пресслужбі міськради. Зокрема, фахівці СКП «Харківзеленбуд» обробляли кущі троянд та хвойні рослини на вулиці Полтавський Шлях. Для боротьби зі шкідниками та хворобами насаджень використовують препарати, безпечні для людей і тварин, підкреслювали у мерії.

Читайте також: Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Захист критичної інфраструктури й відновлення доріг: ХОВА про візит Кулеби
Захист критичної інфраструктури й відновлення доріг: ХОВА про візит Кулеби
28.05.2026, 14:50
Підроблену відстрочку показував співробітникам ТЦК харків’янин – СБУ про схему
Підроблену відстрочку показував співробітникам ТЦК харків’янин – СБУ про схему
28.05.2026, 13:43
Жителів Харківщини попереджають синоптики: що насується
Жителів Харківщини попереджають синоптики: що насується
28.05.2026, 13:19
Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки
Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки
28.05.2026, 14:15
Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)
Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)
28.05.2026, 12:04
Сьогодні 28 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 травня 2026: яке свято та день в історії
28.05.2026, 06:00

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 14:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СКП «Харківзеленбуд» починає дезінсекцію парків і територій для відпочинку через збільшення популяції іксодових кліщів у зелених зонах міста, повідомляє пресслужба міськради.".