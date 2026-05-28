Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки

СКП «Харківзеленбуд» починає дезінсекцію парків і територій для відпочинку через збільшення популяції іксодових кліщів у зелених зонах міста, повідомляє пресслужба міськради.

«Завтра роботи проводитимуть у Саржиному Яру. Обробка здійснюватиметься рано-вранці з використанням спеціальних препаратів, які є безпечними для людей і тварин», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, у Харкові комунальники почали боротися зі шкідниками рослин, повідомляли у пресслужбі міськради. Зокрема, фахівці СКП «Харківзеленбуд» обробляли кущі троянд та хвойні рослини на вулиці Полтавський Шлях. Для боротьби зі шкідниками та хворобами насаджень використовують препарати, безпечні для людей і тварин, підкреслювали у мерії.