Сезон клещей стартовал: в Харькове начинают обрабатывать парки

Общество 14:15   28.05.2026
Виктория Яковенко
СКП «Харьковзеленстрой» начинает дезинсекцию парков и территорий для отдыха из-за увеличения популяции иксодовых клещей в зеленых зонах города, сообщает пресс-служба горсовета.

«Завтра работы будут проводить в Саржином Яру. Обработка будет осуществляться ранним утром с использованием специальных препаратов, которые являются безопасными для людей и животных», — отметили в мэрии.

Напомним, в Харькове коммунальщики начали бороться с вредителями растений, сообщали в пресс-службе горсовета. В частности, специалисты СКП «Харьковзеленстрой» обрабатывали кусты роз и хвойные растения по улице Полтавский Шлях. Для борьбы с вредителями и болезнями насаждений используют препараты, безопасные для людей и животных, подчеркивали в мэрии.

Популярно
Готовы платить 50 тысяч гривен: в ХОВА опубликовали лучшие вакансии недели
Новости Харькова — главное за 28 мая: где атаковал враг, последствия ветра
Сегодня 28 мая 2026: какой праздник и день в истории
Подростка избили и сняли это на телефон: копы нашли подозреваемого
Мать привезла на огород: возвращаются ли родители с детьми на Купянщину
Защита критической инфраструктуры и восстановление дорог: ХОВА о визите Кулебы
