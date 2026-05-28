Сезон клещей стартовал: в Харькове начинают обрабатывать парки

СКП «Харьковзеленстрой» начинает дезинсекцию парков и территорий для отдыха из-за увеличения популяции иксодовых клещей в зеленых зонах города, сообщает пресс-служба горсовета.

«Завтра работы будут проводить в Саржином Яру. Обработка будет осуществляться ранним утром с использованием специальных препаратов, которые являются безопасными для людей и животных», — отметили в мэрии.

Напомним, в Харькове коммунальщики начали бороться с вредителями растений, сообщали в пресс-службе горсовета. В частности, специалисты СКП «Харьковзеленстрой» обрабатывали кусты роз и хвойные растения по улице Полтавский Шлях. Для борьбы с вредителями и болезнями насаждений используют препараты, безопасные для людей и животных, подчеркивали в мэрии.