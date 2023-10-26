Жителей Харьковщины атакуют клещи и вши: существенно выросла заболеваемость
Статистика областного центра контроля и профилактики болезней свидетельствует о том, что «военные условия жизни» сказались на распространении паразитарных заболеваний среди населения Харьковщины.
По данным центра за девять месяцев 2023 года заболеваемость жителей Харьковской области болезнью Лайма, которую распространяют клещи, выросла в 3,4 раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
«Число пострадавших от нападения клещей выросло в 1,9 раза. Взято на учет 478 человек, из них 35,4% дети до 17 лет», — отметили специалисты.
Пораженность педикулезом (то есть вшами) выросла на 35%. За «прививками от бешенства» после укусов животных обратилось 2067 человек. При этом 41 из них искусали дикие животные. Также в области зарегистрировали 486 человек, у которых обнаружили гельминтов и простейших (в 1,6 раза больше, чем в 2022-м).
Помимо паразитарных заболеваний фиксируют рост различных инфекций, поражающих печень и систему пищеварения.
«По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом в 2,3 раза, шигеллезом на 10 случаев, гастроэнтероколитами с установленным возбудителем — в 1,9 раза, острым вирусным гепатитом В — в 1,7 раза, хроническими вирусными гепатитами: В и С – на 31,6%, инфекционным мононуклеозом в 4,8 раза», — перечислили в сообщении областного центра контроля и профилактики болезней.
Также больше на Харьковщине стали болеть туберкулезом — в 2,2 раза.
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Такой рост статистических показателей можно было бы объяснить увеличением населения области по сравнению с 2022 годом. Ведь большую часть территории деоккупировали, а жители Харькова активно возвращаются домой. Однако статистика заболеваемости ОРВИ опровергает такую версию. Она наоборот существенно ниже прошлогодней.
«За 9 месяцев 2023 года с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 67 662 случая инфекционных заболеваний против 124 170 за аналогичный период прошлого года (снижение на 45,5%). Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций – 3190 случаев против 2046 (рост на 56,0%)», — привели данные специалисты.
В целом процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения ниже прошлогоднего — 2,6% против 4,7% в прошлом году.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, болезнь лайма, заболевания, инфекции, клещи, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Статистика областного центра контроля и профилактики болезней свидетельствует о том, что «военные условия жизни» сказались на распространении паразитарных заболеваний среди населения Харьковщины".