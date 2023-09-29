Бешенство атакует Харьковщину: новые случаи фиксируют каждые несколько суток

27 сентября в Харьковской области стартовала кампания пероральной вакцинации от бешенства для диких животных. Последние месяцы эпидемиологи бьют в набат – количество случаев бешенства среди животных стремительно растет.

Из-за запрета на отстрел в лесах Харьковщины стало больше лис

«В этом году уже 35 случая бешенства среди животных – 9 собак, 19 кошек, 5 лис, и по одному у бычка и у козы. Все эти животные умерли, им провели экспертизу после смерти», — рассказывает директор Государственного учреждения «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» Министерства здравоохранения Украины» Любовь Махота.

Вспышкой, пожалуй, это уже можно назвать, потому что в последние месяцы, в августе и сентябре каждые несколько суток регистрируют новые случаи бешенства, соглашается с коллегой Евгений Тиняев, начальник отдела противоэпизоотической работы управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«В 2021 году за весь год было 26 вспышек по всей Харьковской области… А в этом году только с конца июля по сегодня – 30 случаев, а всего уже 35», — отметил Тиняев.

Причин для столь стремительного роста несколько: сорвана своевременная вакцинация диких животных и то, что из-за войны стремительно выросла популяция лис. Уже полтора года продолжается запрет по всей стране отстреливать животных в охотничьих угодьях. Раньше охотники, если бы это жестоко не звучало, контролировали популяцию и отстреливали в Украине около тысячи – полторы тысячи лис в год, говорит Тиняев.

«Рыжая лиса является переносчиком бешенства, у нее неделями могут не проявляться симптомы. Но эти животные между собой контактируют, например, мать-лиса вылизывает лисят, так и передают между собой бешенство. Если собака или кот заболевают бешенством, то больше 10 суток не живут. А инфицированная бешенством лиса может и несколько месяцев с ним существовать», – объясняет Тиняев.

Да, рыжих действительно расплодилось немало, соглашается голова Изюмской районной военной администрации Степан Масельский. Именно его район оказался лидером печальной статистики в Харьковской области по бешенству. И не в последнюю очередь, по его мнению, из-за неубранного зерна.

«Остались в прошлом году неубранные поля, для вредителей – мышей – удобные места. А мыши – корм для лис. По старостатам есть сигналы о бешенстве. Я бы не сказал, что их много, но я лично, как по районам езжу, вижу, что увеличилась численность», — говорит Масельский.

Но такая беда с бешенством теперь везде по стране – и на западе, и на севере, и на юге.

«Мы с коллегами из других областей делимся отчетностью и видим, что у всех очень тяжелая ситуация с распространением бешенства», – отмечает Тиняев.

До войны вакцину от бешенства разбрасывали самолетами

В соседних с Украиной Польши и Румынии, да и подавно в странах ЕС диких животных не отстреливают, а борются с бешенством регулярной пероральной вакцинацией.

Собственно, именно так поступали в Украине и, в частности, на Харьковщине до войны. Но в прошлом году из-за боевых действий на территории области и обильного минирования эпидемиологи не смогли провести эти мероприятия. Сейчас по этим же причинам не удается охватить всю область.

«Решили раскладывать вакцину там, где нет боевых действий и где местность проверили саперы: на территории Лозовского района, частично Богодуховского, кроме Золочевской громады, Красноградского, Чугуевского района – в Змиевской громаде – и в Харьковском районе – в Нововодолажской громаде», — описывает фронт работ Тиняев.

Вдоль полей, охотничьих угодий, на обочине дорог, в лесу специалисты раскладывают небольшие брикеты размером с спичечный коробок, наполненные мясокостной мукой. А внутри этой смеси – капсула, в которой собственно и находится вакцина против бешенства. К вакцинации диких животных привлекли 100 бригад – около 300 человек. Продлится эта акция две недели, до 5 октября.

«Лисица находит этот брикет, съедает его, раскусывает капсулу и вакцинируется. К сожалению, не удастся прививать диких животных на территории тех районов, где больше всего случаев бешенства, а именно – в Изюмском районе – 13 случаев, Лозовском района – 12 случаев, также 3 случая были в Купянском и 4 в Чугуевском районе. Но там вакцинируют от бешенства домашних животных», – говорит Тиняев.

Специалисты говорят, что на Харьковщине ситуация с бешенством тяжелая, но не катастрофическая.

«В 2007 и 2008 годах бывало до 150 случаев с бешенством. Это происходило до того, как начали перорально вакцинировать диких зверей. С тех пор количество случаев ежегодно снижалось: сначала стало 110 случаев, потом 60. В 2020 году было 30 случаев бешенства, в 2021 уже 26. Вакцинация от бешенства работает и довольно неплохо», — с оптимизмом отмечает Тиняев.

Он вспоминает, как с 2017 по 2021 год эпидемиологи разбросали эту вакцину с самолетов. Было быстро, но, к сожалению, в нынешних условиях это невозможно, признает начальник отдела противоэпизоотической работы.

Жертвами бешенства становятся домашние животные и их владельцы

А вот кого может обойти массовая вакцинация от бешенства, так это бездомных животных в Харькове. К тому же и лисы не редкие гости в городе.

«К сожалению, не сможем проводить пероральную вакцинацию от бешенства в Харькове. В инструкции прописано, чтобы ее применяли в полях, лесах. Потому что люди у нас разные бывают, все что угодно может быть. Поэтому специально информируем людей, чтобы они не брали ее, потому что специалисты раскладывают вакцину, куда нужно», — объясняет Тиняев.

Зато опекуны бездомных животных могут обратиться к государственным ветбольницам и привить там кошек и собак бесплатно.

Тем временем вакцинация домашних животных от бешенства в Харьковской области уже длится несколько недель. И у жителей области на нее реальный спрос, потому что жертвами лисы уже стали коза и бычок, которые были на выпасе.

Или собаки, охранявшие жилье и сцепившиеся с лисицей. Именно в результате таких обстоятельств погибла от бешенства 67-летняя женщина из Лозовского района в марте 2022 года, в разгар российского вторжения в Харьковскую область. На Рождество владелицу укусила за лицо ее годовалый пес, которого та приобрела на рынке и не привила от бешенства.

Уже после смерти женщины в марте ее муж вспомнил, что за неделю до Рождества пес разорвал забравшуюся в курятник лису, рассказала Любовь Махота.

А в 2015 году умер от бешенства одиннадцатиклассник из Печенежского района – парня схватила за руку собственная кошка, которая вела себя странно. Животное после инцидента сбежало и уже не вернулось, а парень об укусе забыл. Вспомнил об инциденте спустя 3 месяца, когда попал в больницу со всеми признаками бешенства, но, как оказалось, поздно – парень вскоре умер.

«В этом году уже было 1177 обращений к врачу за антирабической помощью от жителей Харьковщины, которых искусали животные, трети провели лечение от бешенства. Сыворотка от бешенства на Харьковщине есть, но в ограниченном количестве. Хотя сегодня стало известно, что мы можем при необходимости попросить ее из другой области», — отметила Любовь Махота.

Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.