Домашний кот напал на женщину: на Чугуевщине за год – пятый случай бешенства
В Чугуевском районе на Харьковщине с начала года зарегистрировали пятый случай бешенства. 19 сентября в селе Ивановка 2-летний домашний кот покусал женщину.
Животное убили и закопали. Специалисты эксгумировали тело кота и направили на экспертизу. По ее результатам у животного подтвердили бешенство, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В связи с этим, в селе Ивановка ввели карантин. Опасной зоной определили село Михайловка и охотничьи угодья населённого пункта. В зоне наблюдения – село Волохов Яр Изюмского района.
Также специалисты утвердили план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства в селе Ивановка и ближайших полевых и лесных угодий.
Напомним, 15 сентября в селе Юрченково в Чугуевском районе лиса зашла в курятник и подушила птиц. По результатам экспертизы у животного подтвердили бешенство. 8 сентября в этом же районе бешеная лиса напала на дачницу и покусала ей руки.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине с начала года зарегистрировали пятый случай бешенства. 19 сентября в селе Ивановка 2-летний домашний кот покусал женщину.".