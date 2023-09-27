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Домашний кот напал на женщину: на Чугуевщине за год – пятый случай бешенства

Общество 14:38   27.09.2023
Виктория Яковенко
Домашний кот напал на женщину: на Чугуевщине за год – пятый случай бешенства

В Чугуевском районе на Харьковщине с начала года зарегистрировали пятый случай бешенства. 19 сентября в селе Ивановка 2-летний домашний кот покусал женщину.

Животное убили и закопали. Специалисты эксгумировали тело кота и направили на экспертизу. По ее результатам у животного подтвердили бешенство, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В связи с этим, в селе Ивановка ввели карантин. Опасной зоной определили село Михайловка и охотничьи угодья населённого пункта. В зоне наблюдения – село Волохов Яр Изюмского района.

Также специалисты утвердили план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства в селе Ивановка и ближайших полевых и лесных угодий.

Напомним, 15 сентября в селе Юрченково в Чугуевском районе лиса зашла в курятник и подушила птиц. По результатам экспертизы у животного подтвердили бешенство. 8 сентября в этом же районе бешеная лиса напала на дачницу и покусала ей руки.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 14:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе на Харьковщине с начала года зарегистрировали пятый случай бешенства. 19 сентября в селе Ивановка 2-летний домашний кот покусал женщину.".