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Раненого мужчину и тело его погибшей жены вывезли копы из Чугуевщины

Происшествия 10:40   16.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Раненого мужчину и тело его погибшей жены вывезли копы из Чугуевщины Скриншот

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили: трагедия произошла в результате обстрела Чугуевщины еще 9 октября. Тогда россияне убили мирную жительницу и ранили ее мужа.

Бойцам спецподразделения «Белые Ангелы» удалось вывезти тело погибшей, а также эвакуировать ее раненого мужа. После чего полицейских ждал следующий сложный этап – сообщить дочери о гибели ее матери.

«Бойцы подразделения полиции «Белые Ангелы» работают в прифронтовых громадах Харьковщины, где из-за российских обстрелов жизнь гражданских находится под постоянной угрозой. Каждый выезд – это не только опасная работа, но и ответственность перед людьми, оказавшимися в самых тяжелых обстоятельствах», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 10:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили: трагедия произошла в результате обстрела Чугуевщины еще 9 октября. Тогда россияне убили мирную жительницу и ранили ее мужа.".