Раненого мужчину и тело его погибшей жены вывезли копы из Чугуевщины

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили: трагедия произошла в результате обстрела Чугуевщины еще 9 октября. Тогда россияне убили мирную жительницу и ранили ее мужа.

Бойцам спецподразделения «Белые Ангелы» удалось вывезти тело погибшей, а также эвакуировать ее раненого мужа. После чего полицейских ждал следующий сложный этап – сообщить дочери о гибели ее матери.

«Бойцы подразделения полиции «Белые Ангелы» работают в прифронтовых громадах Харьковщины, где из-за российских обстрелов жизнь гражданских находится под постоянной угрозой. Каждый выезд – это не только опасная работа, но и ответственность перед людьми, оказавшимися в самых тяжелых обстоятельствах», – добавили правоохранители.