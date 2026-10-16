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Пораненого чоловіка та тіло його загиблої дружини вивезли копи із Чугуївщини

Події 10:40   16.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пораненого чоловіка та тіло його загиблої дружини вивезли копи із Чугуївщини Скриншот

У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили: трагедія сталася внаслідок обстрілу Чугуївщини ще 9 жовтня. Тоді росіяни вбили мирну мешканку та поранили її чоловіка.

Бійцям спецпідрозділу «Білі Янголи» вдалося вивезти тіло загиблої та евакуювати її пораненого чоловіка. Після чого на поліцейських чекав наступний складний етап – повідомити донці про загибель її матері.

«Бійці підрозділу поліції «Білі Янголи» працюють у прифронтових громадах Харківщини, де через російські обстріли життя цивільних перебуває під постійною загрозою. Кожен виїзд – це не лише небезпечна робота, а й відповідальність перед людьми, які опинилися в найважчих обставинах», – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 10:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили: трагедія сталася внаслідок обстрілу Чугуївщини ще 9 жовтня. Тоді росіяни вбили мирну мешканку та поранили її чоловіка.".