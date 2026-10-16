Пораненого чоловіка та тіло його загиблої дружини вивезли копи із Чугуївщини

У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили: трагедія сталася внаслідок обстрілу Чугуївщини ще 9 жовтня. Тоді росіяни вбили мирну мешканку та поранили її чоловіка.

Бійцям спецпідрозділу «Білі Янголи» вдалося вивезти тіло загиблої та евакуювати її пораненого чоловіка. Після чого на поліцейських чекав наступний складний етап – повідомити донці про загибель її матері.

«Бійці підрозділу поліції «Білі Янголи» працюють у прифронтових громадах Харківщини, де через російські обстріли життя цивільних перебуває під постійною загрозою. Кожен виїзд – це не лише небезпечна робота, а й відповідальність перед людьми, які опинилися в найважчих обставинах», – додали правоохоронці.