Відрізати Київ, Харків та Одесу від води, світла і тепла хоче РФ – NYT

Щоб відрізати Харків, Київ і Одесу від водопостачання, електропостачання та опалення РФ потрібно близько 70 балістичних ракет, 720 БпЛА великої дальності та 150 керованих бомб, пише The New York Times.

Важко змусити країну підкоритися бомбардуванням. Москва не перемагає на полі бою. Натомість вона використовує будь-яку нагоду, щоб заподіяти величезні людські страждання в українських містах.

У разі війни практично неможливо змусити країну капітулювати, використовуючи лише звичайну повітряну кампанію.

Після багаторічних російських ударів, що послабили протиповітряну оборону України та послабили її інфраструктуру, Москва, схоже, бачить можливість зламати Київ і досягти його повної капітуляції цієї зими. Згідно з цією новою теорією перемоги, РФ розраховує, що її ракетні та безпілотні удари по українських містах завдадуть стільки людських страждань, що вона досягне успіху там, де зазнали невдачі її війська на фронті.

Починаючи з літа, Росія б’є по складах боєприпасів, автозаправних станціях, книжкових складах, металургійних заводах, електростанціях, центрах обробки даних і торгових суднах. Багато атак були здійснені за допомогою нових швидких реактивних БпЛА.

В результаті в Києві відчувається посилення тиску, оскільки економіка перебуває на межі краху, а енергетична система, що забезпечує опалення будинків і каналізації, найближчими місяцями може впасти. Ситуацію посилює новий конфлікт між Україною та адміністрацією Трампа, який досяг кульмінації цього тижня.

Історія — і будь-яке розуміння українського народу підказує, що ця спроба приречена на провал.

Проте українські офіційні особи й аналітики побоюються, що Москва зараз перебуває у вигіднішому становищі для успішного проведення своєї повітряної кампанії, ніж будь-коли під час війни.

Вони вказують на три основні фактори. Система ППО України виснажена роками атак і скороченням американської військової допомоги. Російський арсенал ракет і безпілотників виріс як і розмірах, і в ефективності. А енергетична інфраструктура України зараз настільки крихка, що один удар може завдати такої ж шкоди, як колись кілька ударів.

Впевненість Росії у здатності вивести з ладу енергетичну систему України наочно демонструє перехоплений план атаки, який Київ представив європейським чиновникам минулого місяця.

Згідно з планом, РФ знадобиться близько 70 балістичних ракет, 720 безпілотників великої дальності та 150 керованих бомб, щоб відрізати Київ, Харків та Одесу від водопостачання, електропостачання та опалення. Це приблизно відповідає кількості балістичних ракет та безпілотників, які в середньому щомісяця прориваються через українську систему ППО, згідно з аналізом даних ВПС, проведеним виданням Times.

По суті це означає, що Москва вважає, що один місяць ударів може зробити те, чого не вдалося зробити чотирьом зимам атак: зруйнувати енергетичну систему України.