Заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу 18 листопада повідомив, що з вересня росіяни атакували енергооб’єкти у країні вже понад тисячу разів. В основному, б’ють по високовольтних підстанціях. Через це у деяких регіонах країни ситуація зі світлом – вкрай складна.

Доповнено об 11:30. Прем’єр-міністр України Сергій Корецький пише, що вранці окупанти атакували високовольтну підстанцію на Харківщині.

Обстріли енергетики не припиняються. Станом на ранок середи фіксують нові знеструмлення у Дніпровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях. “Надзвичайно складною” Некрасов назвав ситуацію зі світлом на Харківщині.

“Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак повторні атаки суттєво ускладнюють ремонтні роботи. Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонт уже майже завершено”, – пояснив він.

Через пошкодження обладнання внаслідок атак ворога у Сумській, Харківській та Полтавській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернутись до погодинних графіків вдасться лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.