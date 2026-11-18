Вранці 18 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий удар по ринку у Златополі Лозівського району.

Доповнено о 10:05. До 12 зросла кількість постраждалих у Златополі, пише начальник ХОВА.

“Поранень зазнали 11 людей, зокрема 11-річний хлопчик. Усіх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, всі решта – в стані середньої тяжкості. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес, отримала допомогу медиків на місці”, – додав Синєгубов.

09:30. Спочатку було відомо про 11 постраждалих. Серед них – 11-річний хлопчик. Синєгубов уточнив, що людям уже надають усю необхідну допомогу. Крім того, внаслідок “прильоту” спалахнули торгові павільйони.

“Всі наші екстрені служби працюють у посиленому режимі”, – додав начальник ХОВА.

Зазначимо, незадовго до “прильоту” моніторингові телеграм-канали попереджали про реактивний “шахед”, який летів на Златопіль.