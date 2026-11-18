Внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали вісім людей, також загинула пенсіонерка, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Чугуїв отримали гостру реакцію на стрес жінки 50, 71 і 74 років; у м. Ізюм поранено 53-річного чоловіка; у с. Лукашівка Близнюківської громади зазнала поранень 59-річна жінка; у м. Слобожанське поранено 62-річну жінку; у м. Лозова зазнав поранень 43-річний чоловік; у с. Плоске Великобурлуцької громади загинула 81-річна жінка, зазнала поранень 60-річна жінка”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

чотири КАБи;

шість БпЛА типу “герань-2”;

БпЛА типу “молния”;

fpv-дрон;

62 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.