В результате российских обстрелов на Харьковщине пострадали восемь человек, также погибла пенсионерка, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Чугуеве получили острую реакцию на стресс женщины 50, 71 и 74 лет; в г. Изюм ранен 53-летний мужчина; в с. Лукашовка Близнюковской громады получила ранения 59-летняя женщина; в г. Слобожанское ранена 62-летняя женщина; в г. Лозовая получил ранения 43-летний мужчина; в с. Плоское Великобурлукской громады погибла 81-летняя женщина, получила ранения 60-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

четыре КАБа;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

62 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.