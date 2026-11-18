Восемь человек пострадали от ударов РФ по Харьковщине – Синегубов
В результате российских обстрелов на Харьковщине пострадали восемь человек, также погибла пенсионерка, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Чугуеве получили острую реакцию на стресс женщины 50, 71 и 74 лет; в г. Изюм ранен 53-летний мужчина; в с. Лукашовка Близнюковской громады получила ранения 59-летняя женщина; в г. Слобожанское ранена 62-летняя женщина; в г. Лозовая получил ранения 43-летний мужчина; в с. Плоское Великобурлукской громады погибла 81-летняя женщина, получила ранения 60-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- четыре КАБа;
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 62 БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.