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Отрезать Киев, Харьков и Одессу от воды, света и тепла хочет РФ – NYT

Общество 23:05   15.10.2026
Оксана Якушко
Отрезать Киев, Харьков и Одессу от воды, света и тепла хочет РФ – NYT

Чтобы отрезать Киев, Харьков и Одессу от водоснабжения, электроснабжения и отопления РФ нужно около 70 баллистических ракет, 720 БпЛА большой дальности и 150 управляемых бомб, пишет The New York Times.

Сложно заставить страну подчиниться бомбардировками. Москва не побеждает на поле боя. Вместо этого она использует любую возможность, чтобы причинить огромные человеческие страдания в украинских городах.

В условиях войны практически невозможно заставить страну капитулировать, используя только обычную воздушную кампанию.

После многолетних российских ударов, ослабивших противовоздушную оборону Украины и ослабивших её инфраструктуру, Москва, похоже, видит возможность сокрушить Киев и добиться его полной капитуляции этой зимой. Согласно этой новой теории победы, РФ рассчитывает, что её ракетные и беспилотные удары по украинским городам причинят столько человеческих страданий, что она добьётся успеха там, где потерпели неудачу её войска на фронте.

Начиная с лета, Россия бьет по складам боеприпасов, автозаправочным станциям, книжным складам, металлургическим заводам, электростанциям, центрам обработки данных и торговым судам. Многие из атак были осуществлены с помощью новых быстрых реактивных БпЛА.

В результате в Киеве ощущается усиление давления, поскольку экономика находится на грани краха, а энергетическая система, обеспечивающая отопление домов и канализации, в ближайшие месяцы может рухнуть. Ситуацию усугубляет новый конфликт между Украиной и администрацией Трампа, который достиг кульминации на этой неделе.

История — и любое понимание украинского народа — подсказывает, что эта попытка обречена на провал.

Тем не менее украинские официальные лица и аналитики опасаются, что Москва сейчас находится в более выгодном положении для успешного проведения своей воздушной кампании, чем когда-либо в ходе войны.

Они указывают на три основных фактора. Система ПВО Украины истощена годами атак и сокращением американской военной помощи. Российский арсенал ракет и беспилотников вырос как в размерах, так и в эффективности. А энергетическая инфраструктура Украины сейчас настолько хрупка, что один удар может нанести такой же ущерб, как когда-то несколько ударов.

Уверенность России в способности вывести из строя энергетическую систему Украины наглядно демонстрирует перехваченный план атаки, который Киев представил европейским чиновникам в прошлом месяце.

Согласно плану, РФ потребуется около 70 баллистических ракет, 720 беспилотников большой дальности и 150 управляемых бомб, чтобы отрезать Киев, Харьков и Одессу от водоснабжения, электроснабжения и отопления. Это примерно соответствует количеству баллистических ракет и беспилотников, которые в среднем ежемесячно прорываются через украинскую систему ПВО, согласно анализу данных ВВС, проведенному изданием Times.

По сути, это означает, что Москва считает, что один месяц ударов может сделать то, чего не удалось сделать четырем зимам атак: разрушить энергетическую систему Украины.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 23:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы отрезать Киев, Харьков и Одессу от водоснабжения, электроснабжения и отопления РФ нужно около 70 баллистических ракет, 720 БпЛА и 150 КАБ, пишет The New York Times. ".